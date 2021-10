Mărturii terifiante din temniţele comuniste: „Bătaia nu s-a oprit niciodată, iar pedepsele erau cumplite!”

Mărturiile terifiante se regăsesc într-un fragment din interviul cu Eusebiu Munteanu, realizat de Ioana Boca în 1996, Arhiva de Istorie Orală a Memorialului Sighet, interviul nr. 213 III. Amintirile îngrozitoare au fost publicate pe site-ul memorialsighet.ro.

Eusebiu Munteanu era student, în ultimul an, la Facultatea de Medicină din Bucureşti, în toamna anului 1958. Alături de alţi colegi a început să protesteze împotriva abuzurilor, lucru care i-a adus încarcerarea. Şase ani de detenţie politică l-au costat nemulţumirile la adresa regimului. În interviul realizat în urmă cu 21 de ani, acesta povestea regimul crunt de detenţie pe care l-a îndurat. O violenţă continuă şi un dispreţ total faţă de fiinţa umană.

Redăm un fragment din mărturisirile fostului deţinut politic:

La Gherla în permanenţă a fost super aglomerat. Într-o celulă care nu era prea mare, erau cel puţin 20 de paturi. Paturile erau puse pe 3 nivele, iar spaţiile dintre paturi…abia te puteai mişca. Era o închisoarea în care se aflau mii de oameni. Nu vreau să dau cifre. La un moment dat ştiam câţi deţinuţi erau, pentru că am lucrat pe un etaj şi deci ştiam precis câţi deţinuţi sunt. Ceea ce vă pot spune e că era o înghesuială îngrozitoare.

… Regimul de detenţie de la Gherla era destul de dur. Dar cu câteva luni înainte de eliberare s-a ameliorat, în sensul că mâncarea era mai bună, asistenţa medicală a început să fie acceptată Eu am fost pus să triez fişele, pe categorii de vârstă, de bolnavi ş.a.m.d.

A început şi aşa numita activitate culturală. Se făcuse un club, mi se pare, la care însă n-am fost, am refuzat. Era numită tot reeducare dar nu avea nici o legătură cu ceea ce fusese reeducarea de la Piteşti. Ni se puneau la dispoziţie ziare, parcă o dată pe săptămână era un film. …Numai când am auzit cuvântul „reducare”, cică „să veniţi să facem acum reeducare” Am zis: „Eu nu fac, că eu sunt educat!” Şi m-au băgat la zarcă. Am stat aproximativ o lună", se arată în interviul publicat pe site-ului Memorialului Sighet.

Violenţă continuă şi dispreţ total

Chinul îndurat a fost povestit pe larg de fostul deţinut Eusebiu Munteanu:

… Bătaia în închisoare nu s-a oprit niciodată. Ştiam când sunt diverse sărbători oficiale. Pe 23 august, 7 noiembrie, regimul devenea deosebit de dur, se dublau gărzile, se consemna orice abatere, iar pedepsele erau cumplite. De Paşte, de Crăciun, iarăşi erau valuri din astea de cruzime şi agresivitate ieşite din comun. De ce erau provocate, este foarte greu de spus. Dar totul se întâmpla pe un fond de brutalitate şi violenţă continuă şi dispreţ total faţă de fiinţa umană,. Chiar modul în care ni se adresau…”Banditule!”, înjurături, insulte, batjocorire a defectelor fizice, bătrâni neputincioşi, şchiopi ş.a.m.d. Acesta era fondul general. Pe acest fond însă erau perioade din acestea ieşite din comun. Apoi erau diverse întâlniri internaţionale şi regimul se mai îmblânzeau.

A legat prietenii pe viaţă

În temniţele şi lagărele de muncă, Eusebiu Munteanu a legat prietenii pe viaţă cu Sergiu Al-George, Alexandru Paleologu, Nicolae Steinhardt, Dinu Pillat. “Doctorul Eusebiu Munteanu era unul dintre personajele cele mai luminoase din lagăr. Prietenos cu toată lumea, distant doar cu lichelele („Lichelele sunt de două feluri: tinere şi bătrâne; fereşte-te de ambele specii”, m-a avertizat el), sobru, fără a fi încruntat, demn, dar fără aroganţă, Sebi era model de echilibru”, este portretul pe care Florin Constantin Pavlovici i-l face lui Eusebiu Munteanu, în volumul Tortura pe înţelesul tuturor.

Eusebiu Munteanu (n. 20 martie 1932, Cluj – m. 26 iunie 2008 Bucureşti) a fost condamnat în 1958 la 8 ani închisoare (sentinţa nr. 356/1959 a Tribunalului Militar bucureşi), fiind acuzat că ar fi membru al unei organizaţii subversive (lotul Gordan). Închis la Jilava, Salcia, Giurgeni, Periprava, Gherla. A fost eliberat din închisoare la 14 aprilie 1964. După perioada cruntă prin care a trecut, si-a finalizat studiile de medicină, fiind un excepţional medic de ţară până la pensionare.

