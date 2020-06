Fata care aduce bucurie la Oncologie. „Ne asigurăm că aceşti mici luptători au tot ce-şi doresc pentru a fi puternici“

Alexandra Răureanu (34 de ani), absolventă a Facultăţii de Istorie, şi-a dat seama că viaţa de corporaţie nu e de ea şi a ales să-şi dedice timpul voluntariatului. A început în urmă cu cinci ani, într-o iarnă, când i-a colindat pe copiii bolnavi de la Spitalul Fundeni, ca parte a unei acţiuni caritabile. De atunci, şi-a făcut un obicei din a-i vizita pe micuţi pentru a le înveseli timpul petrecut în spital, organizându-le petreceri la zilele de naştere sau când încheie o rundă de tratament. Unii dintre copii stau şi câte opt luni în spital luptându-se cu boala, iar Alexandra le-a fost alături inclusiv în ultimele clipe de viaţă. A plâns, a strâns din dinţi şi a mers mai departe. Tânăra mărturiseşte că alături de aceşti copii a învăţat cele mai importante lecţii. Ei i-au arătat ce înseamnă empatia şi i-au oferit cele mai sincere prietenii.

„Am început prin 2014. Am fost ca voluntar Hospice Casa Speranţei, pe un 23 decembrie, cu colindul la Institutul Oncologic Bucureşti. Toată lumea era foarte emoţionată, cred că am cântat pe zece voci. Copiii s-au amuzat teribil! Când am văzut cum râd, am ştiut că locul meu e acolo, cu ei. Mi-am dat seama că trebuie să mă reîntorc. Aşa am ajuns să organizez petreceri tematice şi petreceri aniversare pentru copiii internaţi la Oncologie. Mai sunt şi alte lucruri pe care le fac pentru ei, dar petrecerile sunt exact pe sufletul lor. Sunt copii care se roagă să nu li se termine tratamentul până la ziua lor doar ca să vin eu să le organizez petrecerile“, povesteşte Alexandra.

A înfiinţat Asociaţia Spitale Curate

În urmă cu cinci ani, Alexandra a înfiinţat Asociaţia Spitale Curate, care dezvoltă un proiect dedicat exclusiv copiiilor bolnavi de cancer, denumit „Zi cu Fapte Bune“. În cadrul acestui program, cu ajutorul donatorilor, tânăra încearcă să acopere o parte din nevoile pe care le au copiii internaţi în spital: de la produse de igienă până la alimente speciale, care sunt vitale în procesul de vindecare. „Copilăria nu trebuie întreruptă odată cu internarea, iar noi ne asigurăm că aceşti mici luptători au tot ce-şi doresc pentru a fi puternici.“ Până acum, proiectul a fost implementat în trei spitale din Bucureşti – Institutul Oncologic Bucureşti, Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie Curie“ – şi în Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă“ din Cluj-Napoca.

„Destinat copiilor care suferă de cancer, proiectul «Zi cu Fapte Bune» vine în sprijinul acestora cu două elemente de bază: nutriţie şi igienă. Pentru copiii bolnavi de cancer, modul în care se alimentează este deosebit de important deoarece, din cauza tratamentelor dure, este vital ca organismul să beneficieze constant de nutrienţi. O alimentaţie corectă, în timpul tratamentului şi după, îl ajută pe copilul bolnav de cancer să fie mai puternic şi să suporte mai uşor atât curele de citostatice, cât şi efectele secundare ale acestora. Spre deosebire de alţi pacienţi, copiii bolnavi de cancer au nevoie de condiţii de igienă speciale pentru a fi trataţi. Sistemul imunitar este afectat de tratamentele dure, de aceea este foarte important ca cei mici să aibă tot timpul acces la produse de igienă. Orice donaţie îi ajută pe copii. Din sponsorizări, noi achiziţionăm lunar pijamale, pastă de dinţi, periuţe de dinţi, săpun, geluri de duş, beţişoare de urechi, lenjerie intimă. Toate acestea sunt transformate în pachete vesele şi înseamnă mai puţine infecţii, ceea ce se traduce, în definitiv, în mai multe şanse la viaţă pentru copiii bolnavi de cancer“, explică tânăra voluntară.

Curierul cu fapte bune

Zilele Alexandrei se împart acum între spitale, însă mărturiseşte că nu ar reuşi să aducă atâta bucurie fără ajutorul celor din jur. „Alături de mine sunt oamenii de bine care donează. Eu sunt vocea tuturor celor care fac posibile faptele bune. Eu sunt doar un curier: iau de la cei care vor să facă bine şi le dau copiilor. Inclusiv familia mă ajută foarte mult.“





Voluntara spune că alături de copiii din spitale a trăit cele mai frumoase experienţe şi le este profund recunoscătoare pentru cum i-au modelat caracterul: „Copiii mi-au dat tot ce am avut nevoie ca să devin om. Ei m-au învăţat cum să am curaj atunci când îmi este greu, cum să am răbdare, cum să mă bucur de prezent, cum să primesc dragoste, cum să îndur, dar mai ales, cum să iubesc. Eu niciodată nu m-am uitat la boală. M-am uitat mereu la copil. Şi asta a contat cel mai mult, indiferent de greutăţi“.

„Eu nu cunosc cazuri, eu cunosc copii“

Fiecare copil are o poveste şi un mod diferit de a lupta cu boala. Alexandra a legat prietenii cu ei, se sfătuiesc şi discută despre orice. Şi chiar dacă la prima vedere pare că doar ea îi ajută, n-au fost puţine cazurile în care situaţia a stat invers, motiv pentru care fiecare micuţ are un loc special în sufletul voluntarei. „Eu nu cunosc cazuri. Eu cunosc copii. Fiecare copil te atinge în felul lui: unii duios, aproape imperceptibil, alţii dau buzna prin toate cotloanele inimii. Fiecare copil este special. Eu nu am această capacitate de a face pe cineva să uite o suferinţă, mai ales fizică. Eu stau cu ei şi lângă ei. Stăm împreună şi luăm fiecare moment aşa cum vine . Şi ne bucurăm! Sunt un om care se străduieşte să facă atât de mult bine cât poate, un om care aduce bucurie. Am învăţat în aceşti ani că dragostea este cea mai mare forţă din Univers“, spune Alexandra Răureanu.