Cum a reuşit o elevă de la sat să ia 10 la Evaluarea Naţională fără meditaţii: „Am descoperit într-o culegere de matematică reţeta fericirii a lui Euclid“

Inteligentă şi foarte ambiţioasă, Alina provine dintr-o familie obişnuită, dar cu principii sănătoase despre carte şi învăţătură. Copila a înţeles mesajul şi s-a pus serios pe învăţat pentru a-şi atinge visele. Părinţii i-au fost alături şi au încurajat-o, au însoţit-o peste tot la concursurile şi olimpiadele naţionale la care a a participat. Despre ei, adolescenta spune că sunt ca un talisman şi că nu ar fi reuşit fără sprijinul lor moral.

Ştefan Vasilief, tatăl elevei, pensionar, fost cadru militar, spune că abia şi-a revenit din emoţii, dar că sunt cu toţii foarte fericiţi. Performanţa mezinei, familia mai are încă 3 copii, i-a adus în al nouălea cer. „Suntem foarte fericiţi, în toţi aceşti ani am fost alături de ea peste tot. Este un copil bun, ambiţios, serios, olimpică la limba română, la matematică, biologie, chimie. Ce să vă mai spun? Ne înseninează fiecare zi din viaţă. Nu am plătit nici măcar o oră de meditaţii în particular, aşa a fost ea dintotdeuna, i-a plăcut să înveţe”, povesteşte emoţionat tatăl. Şi mama, fostă telefonistă la Romtelecom, în prezent casnică deoarece postul s-a restructurat, este la fel de încântată.

Alinei Vasilief încă nu-i vine să creadă că a obţinut media 10 la examenul de Evaluare Naţională 2019. Spune că a învaţat destul, însă nu chiar atât de bine.” Ştiam că lucrările mele sunt bune, pentru că m-am pregătit, dar mă gândeam că e posibil să se fi strecurat o greşeală şi să nu obţin 10. Niciodată nu mi-a plăcut să mă supraevaluez, consider că aduce ghinion. Examenul nu a fost nici foarte uşor, dar nici imposibil”, mărturiseşte fata. Spune că reţeta succesului nu există, totul a venit firesc din muncă multă şi consecvenţă. Studiul acasă, dar şi la şcoală alături de profesori şi colegii mei a contat foarte mult. E important să fii serios şi să-ţi stabilleşti ţinte în viaţă, e de părere Alina vasilief.

La liceu în Slobozia

Modestă din fire, Alina recunoaşte că a învăţat mereu pentru a ajunge departe. Nu a obligat-o nimeni să-şi facă temele, nu au supravegheat-o părinţii. Le-a cerut ajutorul atunci când avea dileme, iar un factor important în succesul său spune că l-a avut şi unchiul său. A ajutat-o de fiecare dată şi a testat-o la diverse materii. De altfel, el este cel care acum i-a făcut o supriză uriaşă. Drept răsplată pentru performanţa de la Evaluare Naţională, o trimite, alături de părinţi, în vacanţă pe Coasta de Azur. „Este extraordinar, niciodată nu m-am gândit că voi ajunge în Franţa, voi avea astfel ocazia să-mi testeaz cunoştinţle de limbi străine. Nu am plecat niciodată din ţară, va fi minunat, spune Alina Vasilief.

.„Sunt fericită pentru acest rezultat, m-au sunat prieteni, rude şi cunoscuţi ca să mă felicite. Părinţii mei sunt în al nouălea cer, i-am făcut cu adevărat fericiţi. Ştiu însă că greul abia acum începe. Am în faţa un drum frumos, dar anevoios. Trebuie să demonstrez că pot depăşi orice obstacol pentru a-mi atinge visul”, spune adolecenta. Alina Vasilief a optat să-şi continue studiile la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia, la secţia Matematică-Informatică, engleză intensiv. Va face naveta în fiecare zi pentru a ajunge la şcoală, aproximativ 40 de km dus-întors, însă acest lucru nu o sperie. „Nu cred că naveta va fi un impediment, voi merge cu microbuzul, sunt mulţi copii care fac acest lucru”, spune fata.

Despre succesul la învăţătură, Alina Vasilief spune că nu are un secret: „Totul ţine de seriozitate, muncă multă şi ambiţie. Eu am luat lucrurile în serios pentru că îmi doresc o carieră. Am două opţiuni: să devin medic oftalmolog sau arhitect. În urmă cu câţiva ani am descoperit într-o culegere de matematică reţeta fericirii a lui Euclid care sună aşa: m+o+s=f, unde m este muncă, o= odihnă şi s= stăpâneşte-ţi limba, adică fii serios, modest. Cred că acest lucru m-a ajutat foarte mult să obţin aceste rezultate să găsesc fericirea, cu alte cuvinte, dar şi familia, părinţii care sunt adevăraţii mei suporteri", spune eleva.

