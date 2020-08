Cum alegem cea mai gustoasă lubeniţă din Bărăgan. Ponturi de la un producător

Aproximativ 2 tone de marfă aşteaptă clienţi. E a doua serie la cules, iar de clienţi nu duce lipsă. Cu 2 lei kilogramul se vinde pepenele verde şi cu 5 lei aromatul pepene galben. Carapidis Florica, de 59 de ani, are o afacere de familie în domeniul agricol de mai bine de 20 de ani. Soţul cultivă pepeni în comuna Alexandru Odobescu, iar ea, cât e ziua de mare, toată vara stă la vânzare în piaţă. „Au fost ani şi mai buni. Suntem dezamăgiţi şi îngrijoraţi că nu vom scoate nici măcar cât am investit. Aşa e în agricultură, câştigi, pierzi, ne-am obişnuit. Marfa este de cea mai bună calitate. Pepenii sunt dulci, zemoşi şi proaspeţi“, spune producătoarea.

În acest an, a cultivat 7 hectare doar cu pepeni. Spune că a muncit din greu ca să vadă marfă pe tarabă şi că a avut emoţii şi cu vremea. „Noaptea era frig, iar ziua, cald. Au fost nişte şocuri termice pentru plante. Forţă de muncă nu găseşti, să-i rogi cu bani şi tot nu vin. Preferă să stea în nădejdea ajutorului social, la cârciuma din sat.. Abia, abia am găsit vreo 2-3 oameni să vină la cules. Am plătit 100 de lei la zi, ce să vă mai spun? Nu le place munca, ar sta numai degeaba. Să vedem când tragem linie cum stăm“, spune producătoarea de pepeni din judeţul Călăraşi.

Cum faci testul sunetului

De fiecare dată când mergi la piaţă pentru a cumpăra un pepene roşu, încerci să-l alegi pe cel mai copt, cel mai dulce. În cazul in care nu vrei să-i faci dop pentru a-l gusta, există alte metode prin care poţi să alegi cel mai copt pepene. Producătoarea de pepeni ne dă câteva ponturi pentru a fi siguri că punem pe masă cel mai dulce pepene.





Una dintre cele mai populare metode de a verifica dacă un pepene este copt este testul sunetului. Când baţi în coaja unui pepene copt trebuie să se audă un fel de ecou, sunetul să dea impresia de elasticitate. De asemenea, un pepene copt va scoate un pârâit atunci când apeşi cu putere pe el. De obicei, pepenii care pârâie atunci când aplici presiune pe ei sunt şi cei care se crapă atunci când bagi cuţitul în ei. Iar ăsta este un semn foarte bun că pepenele e copt şi dulce, explică femeia.

Ce spune mărimea unui harbuz

De asemenea, este important de ştiut că alegerea unui pepene bun se face şi după mărime şi greutate. Carapidis Florica ne explică:





Un pepene care este copt va avea o greutate mai mare, chiar dacă pare mai mic decât alţi pepeni. Având în vedere că pepenii sunt 90% apă, un pepene care e greu pentru dimensiunea pe care o are va conţine o cantitate mai mare de apă, un indicator foarte bun că nu este sec în interior (adica copţi dar vechi, trecuţi). Pepenii trecuţi au acel miez sec, făinos, drept urmare sunt mult mai uşori, chiar dacă au o dimensiune mare.

Unii spun că nu este o regulă ca pepenii care au o pată galbenă pe coajă să fie copţi sau dulci, dar există o explicaţie foarte bună pentru existenţa acestei pete şi de ce ea indică faptul că pepenele este copt.

Pata galbenă reprezintă locul în care pepenele a stat sprijinit pe pământ şi care nu a fost expus la soare. Dacă pata nu există, înseamnă fie că pepenele nu este copt, fie că a fost întors de pe o parte pe alta. Însă, este puţin probabil că a doua situatie să se fi întâmplat cu adevărat.

Dacă are codiţa verde, nu e copt



Un alt indicator cu care putem merge la sigur este codiţa. Dacă un pepene are codiţa verde, înseamnă un singur lucru: că nu este copt. Când pepenele s-a copt, codiţa se usucă de la sine, în unele cazuri chiar se rupe. Astfel că, ţineţi minte să nu alegeţi niciodată un pepene cu codiţa verde.





Şi coaja spune multe despre miezul unui pepene. Dacă aceasta este lucioasă şi cu aspect cerat, rotundă si fără deformaţii, înseamnă că pepenele a ajuns la maturitate şi miezul este copt în întregime. De asemenea, nu cumpăraţi pepenii care au coaja moale, pentru că acest lucru nu poate însemna decât că sunt trecuţi.

E greu cu munca, dar suntem obişnuiţi

Afacerea familiei Carapidis a dat roade pentru că au ales să cultive cele mai bune soiuri de pepeni. Soţul meu s-a documentat, s-a informat, a citit, nu am intrat în agricultură dintr-o dată. Ne şi place ceea ce facem, dar am vrut şi calitate. Pentru că satisfacţia vine atunci când chiar produci ceva bun. Avem clienţi de ani de zile care cumpără doar de la noi. Nimeni nu mai face niciun test, se ştie că pepenii sunt gustoşi. Noi cultivăm de mulţi ani soiurile Sorento, Pata Neagră şi Raymond. Nu am abdicat niciodată de la calitate petnru că ne-am dorit să iasă un lucru bun. E greu cu munca, dar suntem obişnuiţi. Cred că de atâţia ani a intervenit şi pasiunea, dragostea pentru ceea ce faci, altfel nu-mi explic. De multe ori am fost tentaţi să renunţăm, dar nu ne-a lăsat inima, spune producătoarea din comuna Alexandru Odobescu.

Crocant, zemos şi cu parfum îmbietor





La pepenele din soiul Raymond iese în evidenţă mărimea fructelor, pe lângă savoarea specifică acestui tip de pepene galben. Este un pepene cu un nivel ridicat de zahăr, cu aromă şi parfum îmbietor, zemos, care nu crapă, atrăgător si prin culoarea pulpei. La pepenii din soiul Pata Neagră, greutatea medie a unui fruct este de 6-8 kg. Pulpa este de culoare roşu intens, crocantă şi foarte dulce, seminţele sunt puţine şi au dimensiuni mici. Sorento este printre cei mai populari hibrizi de pepene verde. Miezul este foarte atrăgător, colorat în roşu închis şi cu gust foarte plăcut. Este crocant, zemos şi se topeşte în gură.







„La început am cultivat aşa pentru noi în curte ca să avem de mâncare. Ulterior am mărit suprafaţa, pentru că ne-am dat seama că e o afacere bună. Secretul pepenilor gustoşi îl reprezintă solul nisipos, de bună calitate, care se găseşte în Bărăgan. Sunt mai dulci şi mult mai aromaţi decât cei care se produc în alte zone, au un gust foarte plăcut. Munca grea este în câmp unde terenul trebuie să fie bine pregătit, să i se asigure umiditatea şi să fie întreţinut până la dezvoltarea şi coacerea pepenilor. Săpatul şi ţinerea buruienilor cât mai departe, dar şi a altor dăunători, sunt probe de foc pentru fermier. În acest an, vremea culesului a venit mai devreme din cauza temperaturilor deosebit de ridicate. Până la sfârşitul lunii septembrie este vreme de cules, spune Carapidis Florica.

