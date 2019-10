Copiii ajunşi campioni naţionali la baseball, deşi se antrenează în „cuşcă“: „Suntem o echipă. Nu ne doboară nimic“

La jumătatea lunii septembrie, echipa de baseball juniori 2 Under 15 a Călăraşiului a obţinut locul I în România, cea de juniori 1 Under 18 – tot locul I, iar echipa de juniori 3 s-a clasat pe locul al II-lea. Puţini ştiu, poate, că la Călăraşi, baseballul face istorie de 29 de ani, chiar dacă nu au existat întotdeauna cele mai bune condiţii de antrenament. De altfel, şi în prezent, echipele de juniori şi de seniori de la Călăraşi se confruntă cu problema terenului de antrenament.

„E GREU ÎN CUŞCĂ“

De cinci-şase ori pe săptămână, uneori şi dimineaţa, şi seara, copiii vin la antrenamente în ceea ce antrenorul lor, Ion Bălan, numeşte o cuşcă de bătaie. De aproape doi ani, se antrenează sportivii în această cuşcă, de fapt o zonă construită în incinta stadionului municipal de către Primăria Călăraşi şi care a costat 7.000 de lei. Când şi când, prin bunăvionţa AFC Dunărea Călăraşi, sunt lăsaţi să facă pregătirile pe terenul 2 de fotbal. Iarna e cel mai greu, pentru că trebuie să ţină antrenamente într-o sală de sport.







„Le mulţumim pentru că ne acceptă pe terenul 2 de sport, dar copiii au nevoie de un spaţiu al alor. Terenul presupune identitatea noastră, dar şi o finanţare pe măsură. Ar fi nevoie de cel puţin 300.000 de euro ca să fie construit aşa cum cer normele. E greu în cuşcă, pentru că aici sportivii îşi pierd reperele. Cu toate acestea, ei sunt entuziaşti şi mereu în formă pentru a face performanţă“, se mândreşte Ion Bălan, care este şi profesor la Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi.







Chiar dacă dispun de echipamente, materiale, iar deplasările le sunt finanţate de Primărie, care mereu a întins o mână de ajutor, Bălan spune că acest sport regresează. „Trebuie mai multă promovare, implicare, pentru că elevii sunt dornici să facă sport şi performanţă“, subliniază Ion Bălan.

„MUNCIM MULT, ACESTA ESTE SECRETUL“

Cei mai mici dintre jucătorii de baseball înscrişi în echipele antrenate de Ion Bălan au doar trei şedinţe de pregătire, dar pentru cei mari efortul este consistent. Lucian Oprea, de 17 ani, elev în clasa a XII-a la Liceul Auto, face baseball de 12 ani. Este unul dintre cei mai buni lansatori din ţară. Spune că nu ar renunţa la acest sport nici în ruptul capului, deşi când a venit pentru prima dată, habar nu avea că îl va cuceri.







„Vă spun sincer că doar voiam să slăbesc. Eram copil şi aveam mari probleme cu greutatea. Îmi doream mişcare. Acum, după atât timp, nu-mi doresc decât rezultate, să ajungem cât mai sus. Este o mare bucurie pentru noi să fim campionii României. Nu ne-am aşteptat la acest succes, dar ne-am dat seama că munca noastră nu este în zadar. Muncim mult, acesta este secretul şi toţi luăm în serios ceea ce facem“, spune adolescentul.







Antrenorul său îl completează: „Suntem toţi o echipă, trup şi suflet. Nu ne doboară nimic. Am dorit şi am reuşit să le insuflu şi lor tenacitatea de a lupta până la căpat. Oricâte piedici am avea, nu cedăm, din contră, ne ambiţionăm şi mai mult“, întăreşte antrenorul.

„De 29 de ani aşteptăm un teren, dar acest lucru nu ne-a împiedicat să muncim cu pasiune, ambiţie şi dăruire pentru a construi ceva. Rezultatele vorbesc de la sine. Toate echipele de juniori – 3, 2 şi 1 – pe care le antrenez la Călăraşi au ieşit învingătoare în campionate naţionale, iar la competiţii internaţionale – eu sunt şi antrenorul echipei naţionale de baseball a României la juniori 3 şi 2 – mulţi copii din echipă proveneau de la Călăraşi. Este vorba despre Cristian Tănase, Mario Georgescu, Alexandru Franţ, Robert Ghiţă, Paul Druncea şi Luca Ichim“, enumeră Ion Bălan, antrenor de baseball de 25 de ani în cadrul Clubului Sportiv Şcolar Călăraşi, dar şi preşedintele Clubului Leaders.





Leaders este un club privat de baseball înfiinţat la Călăraşi în 2007, format din tineri care au terminat junioratul şi nu mai aveau unde să joace, nu mai aveau antrenori şi profesori. „Este un chin pentru noi să ne antrenăm pe un teren de fotbal. Avem nevoie de o suprafaţă dublă. Cu toate aceste neajunsuri, am reuşit să ne impunem. Fiecare zi este o nouă provocare“, spune Bălan. De fapt, provocarea este şi că micii jucători de baseball, împreună cu antrenorii lor, sunt nevoiţi să-şi pregătească singuri terenul înainte de antrenamente în cuşca de bătaie: cară iarba care este tăiată de antrenor, greblează şi pregătesc zona pentru joc.

PLANURI PENTRU CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE

Primăria Călăraşi are în plan construirea unei baze sportive moderne care să cuprindă şi terenuri de baseball, atât pentru antrenamente, cât şi pentru competiţii oficiale. „Primăria Municipiului Călăraşi face demersuri către Compania Naţională de Investiţii pentru amenajarea unei baze sportive, în paralel cu Clubul Sportiv Şcolar. Proiectul Primăriei prevede un teren de baseball cu suprafaţa de 120 m/120 m pentru competiţii oficiale, tribune cu 600 de locuri şi un teren pentru antrenamentele competiţiilor de juniori. De asemenea, în jurul terenului mic va exista o pistă de alergare, o sală de atletism, dar şi trei terenuri multifuncţionale cu suprafaţa sintetică pentru handball, volei şi tenis de câmp.

La Călăraşi, în 2011 a mai fost depus un proiect tot la Compania Naţională de Investiţii. Terenul din zona Dumbrava care fusese ales nu era omologabil de către Federaţia Română de Baseball“, a explicat Elena Rogoz, purtător de cuvânt al Primăriei Călăraşi.

CE BENEFICII AR AVEA ORAŞUL

Antrenorul Ion Bălan spune că un teren la baseball în Călăraşi ar aduce oraşului cel puţin două avantaje.

„În primul rând, aici s-ar putea organiza mai multe competiţii naţionale, europene şi chiar internaţionale. S-a întâmplat în trecut ca echipele Olandei şi Italiei să refuze să vină să joace aici cu câţiva ani în urmă din cauză că ne lipseşte terenul.

În al doilea rând, un teren performant de baseball ar atrage fonduri importante pentru aceste concursuri. Ca imagine, vom avea enorm de câştigat. Cel puţin şase-şapte echipe ar veni la Călăraşi, unde se vor caza, ceea ce înseamnă bani pentru oraş. Plus că toate echipele din ţară ar organiza cantonamente tot la noi“, a adăugat Bălan. ;