Băiatul de 18 ani care după şcoală devine karateka, actor şi instructor de gimnastică pentru copii

Antonio Tilică – sau Tili, aşa cum îi spun prietenii – este elev la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei“ din Călăraşi. Adolescentul de 18 ani se declară a fi o persoană sociabilă, deschisă la nou şi gata oricând să-şi ajute concetăţenii. Dar, mai presus de toate, Antonio este o fire sportivă. Declară răspicat, fără vreo reţinere: „Îmi place deosebit de mult sportul! Este o parte din mine“.

Antonio a început să practice karate la nivel de performanţă în urmă cu zece ani. De atunci, s-a antrenat constant pentru a-şi îmbunătăţi stilul de luptă şi nu a cedat niciodată în faţa greutăţilor. Spune că datorită lui Sensei Marcel Paraschiv a reuşit să ajungă să-şi depăşească limitele. „Am învăţat în toţi aceşti ani că sportul te disciplinează, devii mai responsabil, viaţa ţi se organizează ca la carte, iar mintea şi trupul sunt întotdeauna în formă. Sensei este un sportiv desăvârşit, un om înţelept şi un super prieten!

Mă antrenez la karate în sala de sport a Liceului «Danubius». Am participat la multe concursuri de karate din 2016 până acum, dar şi la meciuri de kickboxing, unde am obţinut premii şi medalii. Cel mai important concurs din viaţa mea a fost Campionatul European de Enshin Karate din Freiburg, Germania. Acolo am reuşit să devin vicecampionul Europei în anul 2017“, spune adolescentul.

DIN DOJO PE SCENĂ

Când nu se antrenează în sala de sport, Antonio se află la repetiţii împreună cu trupa de teatru Trepte din Călăraşi. A început să cocheteze cu actoria din clasa a IX-a, mai mult din curiozitate. Ulterior, a intrat într-o echipă de actori minunaţi, alături de care a intrat în pielea multor personaje. Experienţa din teatru i-a adus satisfacţii la fel de mari ca cele sportive.







Omul care coordonează ateliere de teatru organizate săptămânal şi care a fondat trupa de teatru Trepte este profesorul Ştefan Niţu. Antonio consideră că profesorul Niţu a fost cel care i-a modelat cu multă înţelepciune evoluţia teatrală, aplicând metodic şi cu măsură şi lauda, şi critica.





„M-a motivat şi am reuşit să obţin un rol în piesa «Eu când vreau să fluier, fluier», de Andreea Vălean, un spectacol de Ştefan Niţu. Această piesă a reuşit să ne apropie într-un timp foarte scurt. Cu repetiţii după repetiţii, multe ore petrecute pe scenă, greşeli, oboseală, supărări, bucurii, am reuşit să ducem la bun sfârşit spectacolul, care s-a bucurat de un real succes. Săptămână de săptămână la teatru, tot universul meu se învârtea în jurul teatrului.

Colegii de trupă şi domnul profesor sunt totul pentru mine. Suntem mai mult decât colegi sau prieteni, suntem o familie. Am jucat acest spectacol în anul 2017 de trei ori la Călăraşi. În aprilie 2017 am participat şi la festivalul «Evadart» din Făgăraş, unde am obtinuit premiul de excelenţă. În primăvara lui 2018 am avut bucuria să fim invitaţi la Teatrul Nottara din Bucureşti, unde ne-am prezentat remarcabil. Am primit multe aprecieri, dar cea mai mare satisfacţie a fost că am urcat pe o mare scenă a unui teatru naţional“, spune elevul.





„Eu când vreau să fluier, fluier“, precum şi spectacolul „Sforăie... în locul meu“ de Mihai Dobre, regizat tot de profesorul Ştefan Niţu în 2019, au fost jucate şi în scop caritabil. Alături de colegii săi din trupa Trepte, Antonio Tilică a jucat în multe alte spectacole de teatru organizate la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei“, dar şi în cadrul unor evenimente prilejuite de sărbătoarea Centenarului şi a Zilei Naţionale, de 1 decembrie.

INSTRUCTOR SPORTIV ŞI DE ACTORIE PENTRU COPII

Antonio Tilică este un tânăr neobosit. Deşi este implicat în multe activităţi, din luna septembrie a acestui an este şi instructor de gimnastică, dar şi de actorie pentru copiii de la şcoala „Kid’s Zone“. „Aici, copiii pot alege ce fel de activităţi doresc să desfăşoare: gimnastica şi actorie cu mine, cursuri de inteligenţă emoţională, dansuri, muzică sau engleză, cu Diana Cosmina Manea. Ea este fondatoarea şcolii, iar cursurile se desfăşoară în sala de sport a şcolii gimnaziale «Nicolae Titulescu», de luni până vineri, de la ora 15.00 la 17.00 şi sâmbăta, de la 09.00 la 15.00. La cursurile de actorie şi gimnastică lucrez cu aproximativ 20 de copii. Nu mi se pare greu nimic din ceea ce fac, mai ales pentru că-mi face plăcere. Filosofia mea este trebuie să-l depăşesc în fiecare zi pe Tili cel de ieri!“, declară adolescentul.





Implicarea în astfel de proiecte, povesteşte Antonio Tilică, înseamnă pentru el dezvoltare personală, evoluţie constantă, cunoaştere de sine. „Înseamnă, mai ales, solidaritate“, continuă el. „Mi se pare firesc să iau parte la tot felul de activităţi, să motivez pe cineva să meargă mai departe. Vreau să ajut deoarece şi eu, la rândul meu, am fost ajutat. Acesta este scopul meu: să fim uniţi!“

Acum, la sfârşitul liceului, tânărul spune că în viitor îşi doreşte o carieră în domeniul medical, iar în acest sens va susţine admiterea la Facultatea de Stomatologie din Constanţa, dar nu va neglija nici sportul de performanţă. „Doresc să îmbin stomatologia cu pasiunile mele pentru karate şi teatru.

În paralel, doresc să fac parte dintr-o trupă de teatru de amatori şi să am sala mea de karate, unde voi fi Senpai 3. În Constanţa am o mulţime de prieteni de la karate, sportivi de performanţă, care mă pot ajuta cu ceea ce-mi doresc“, explică Antonio Tilică.