VIDEO Busuiocul cu miros de lămâie, soiul unic în Europa care va face furori în industria alimentară şi a parfumurilor

Nu degeba busuiocului i se mai spune „regele ierburilor aromatice“: poate fi condiment pentru diverse preparate culinare, plantă medicinală sau odorizant natural de cameră.

Românii i-au descoperit beneficiile. De aceea, cercetătorii buzoieni au început să-i acorde o atenţie deosebită în urmă cu peste un deceniu. În loturile experimentale au fost introduse peste zece linii de busuioc, fiecare cu proprietaţile sale.

”Pentru obţinerea unui soi de busuioc a fost nevoie de o perioadă lungă de timp. Între cinci şi zece ani am lucrat pentru un soi, dat fiind faptul că planta necesită anumite intervenţii, necesită distanţe de izolare; an de an trebuie stabilizat, trebuie selecţionat, busuiocul fiind dificil de stabilizat genetic”, spune Bianca Zamfir, specialist la Staţiunea de Cercetare pentru Legumicultură Buzău.

Cea mai valoroasă creaţie a echipei Laboratorului de Genetică şi Ameliorare este soiul Macedon, unic în Europa, care miroase a lămâie.

„Caracterul forte al acestui soi este aroma puternică de lămâie. Are un conţinut ridicat de substanţe valoroase pentru sănătate, precum eugenol, eucaliptol şi altele, foarte apreciate de lumea medicală“, spune cercetătorul Costel Vânătoru, şeful Laboratorului de Genetică şi Ameliorare.

Părţile utilizate sunt tulpinile, florile şi frunzele, din care se prepară infuzii, decocturi, tincturi şi diverse unguente cu efecte remarcabile asupra sănătăţii. ”Frunzele pot fi utilizate în infuzie sau ca înlocuitor al lămâii. Poate fi utilizat la prepararea sucurilor, la aromatizarea mâncărurilor, deci în diverse preparate culinare unde avem nevoie de aceste arome naturale şi cu beneficii în sănătatea omului pentru că e bine ştiut că busuiocul este un antioxidant puternic, este cunoscut ca o plantă benefică sănătăţii”, precizează Bianca Zamfir, cercetător în instituţia buzoiană