Trufandalele producătorilor locali ajung anul acesta cu întârziere în pieţe. Care este explicaţia fenomenului

Doamna Dumitra Rânciog este unul dintre renumiţii legumicultori din comuna Mărăcineni, care aprovizionează pieţele din Buzău cu marfă proaspătă şi sănătoasă.

Salata, ceapa verde, spanacul şi usturoiul sunt primele verdeţuri produse în solarul din spatele casei. Ar fi trebuit să fie mari, gata de consum, la început de februarie, însă gerul i-a dat peste cap planurile.

”În alţi ani erau mai săltate. Acum, de la frig, stau pe loc. Dacă nu e căldură, de unde să crească! Pământul este îngheţat şi acum, uitaţi. Salata a ieşit, dar e mică şi trebuie să culegi cam multă ca să te alegi cu ceva în farfurie”, spune doamna Dumitra, legumicultor din satul Potoceni.

Gerul din timpul nopţii a ţinut pe loc salata, astfel că plantele au rămas foarte mici. Firele de ceapă verde arată şi ele de zici că au fost plantate de curând, iar spanacul pare că abia a răsărit.

”Dacă mai adăugăm o folie peste firele de ceapă, să-i pătrăm căldura, creşte cât să putem să o ducem mai repede la piaţă sau la restaurant”, spune Valerică Petrache, fiul doamnei Dumitra.

Dezamăgit de stadiul în care se află trufandalele din grădina bătrânei, fiul doamnei Dumitra se gândeşte să investească în instalaţii de încălzire şi o folie care să ferească plantele de îngheţ. Iar asta, cât mai repede, pentru că ar putea pierde toată producţia de zarzavat.

”În solar aici am pus un spanac mai timpuriu, am pus salată verde, arbagic, iar pe margine am pus mărar şi usturoi. Se dezvoltă greu în perioada rece, doar cu căldura naturală, efectul de seră. Mă gândesc să investec într-o soluţie de încălzire, dar atunci şi preţul verdeţurilor va creşte un pic”, declară Valerică Petrache, fermier din Potoceni.