Peste 100 de refugiaţi din Ucraina sosiţi marti după amiază la Buzău au plecat miercuri noapte către Braşov, de unde vor merge către Budapesta - FOTO

Refugiaţii au fost transportaţi către Braşov cu 4 microbuze şi un autocar puse la dispoziţie de Instituţia Prefectului după ce şi-au manifestat dorinţa de a ajunge în diferite ţări din vestul Europei.

„Au plecat spre Braşov 120 de cetăţeni pe care i-am găzduit din după amiaza zilei de marţi. Le-am pus la dispoziţie această opţiune pentru că a fost dorinţa dumnealor să îşi continue călătoria pe ruta Braşov Budapesta. CFR Călători ne-a sărit în ajutor şi a adăugat încă un vagon dedicat pentru refugiaţii din Buzău şi am organizat acest transport cu antemergător şi însoţiţi de domnul subprefect Cristea pentru a nu fi probleme pe drum. Pe seară acum se mai gândise să meargă vreo 20 dar nu mai erau locuri. Dacă vor mai fi solicitări vom mai organiza un astfel de transport. Ei din Budapesta au mai multe opţiuni de a ajunge în Polonia sau Germania", a spus prefectul judeţului Buzău Daniel Ţiclea.

FOTO: Ciprian Sterian

Cele 120 de persoane care au ales să plece cu trenul spre Budapesta de la Braşov au primit din partea elevilor Colegiului Naţional B.P. Hasdeu, sandwichuri, lapte praf pentru copii şi apă aduse chiar de către elevii şi profesorii liceului.

„Încă de mică am fost învăţată să ajut pe cei ce au nevoie şi când am văzut că a început războiul la graniţă am simţit că trebuie să ajut pe cei care sunt mai puţin norocoşi decât mine. De aceea am venit şi în seara sta să le oferim pachete pentru drum", a declarat Alice Bulf elev în clasa a IX-a la Colegiul Naţional B.P. Hasdeu.

FOTO: Ciprian Sterian

Pe lângă cele 120 de persoane care au plecat spre Braşov miercuri seară la Buzău se mai află aproximativ 150 de refugiaţi. O parte dintre aceştia îşi doresc să mai rămână o vreme la Buzău, iar alţii vor de asemenea să plece în vestul Europei, Turcia sau Azerbaidjan.

FOTO: Ciprian Sterian

„Sunt 20 de persoane la Monteoru care şi-au manifestat dorinţa de a rămâne la Buzău cel puţin o săptămână, mai avem apoi în municipiu aproximativ 50 de persoane care au spus că vor mai rămâne o vreme şi mai avem un grup de cetăţeni din Azerbaidjan pe care i-a prins războiul în Ucraina şi care ar vrea să ajungă acasă, în Azerbaidjan. Ne-am dat acordul ca Direcţia de Asistenţă Socială de la Râmnicu Sărat să contacteze Ambasada Azerbaidjanului pentru a găsi soluţii şi pentru dânşii", a mai declarat prefectul judeţului Buzău