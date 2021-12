Livezile din zona de munte, distruse de urşi. Proprietarii sunt disperaţi şi spun că autorităţile îi ignoră

Corespondenţa purtată de un producător de prune din comuna Calvini cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău reflectă perfect lupta surdă a fermierilor împotriva atacurilor de urs şi cu ignoranţa autorităţilor, pe deasupra.

Nicuşor Hagiu deţine aproape trei hectare de livadă de pruni pe un versant aflat la peste trei kilometri distanţă centrul satului Calvini, unde îşi are domiciliul. Fermierul povesteşte că, la începutul lunii septembrie, a fost la un pas să fie sfâşiat de un urs surprins în timp ce se înfrupta cu prune din livada sa.

Toată întâmplarea care putea avea un deznodământ tragic a fost relatată de Nicuşor Hagiu într-o petiţie înaintată Primăriei Calvini şi direcţionată ulterior către Agenţia pentru Protecţia Mediului. Sesizarea a fost întocmită în urma distrugerii de către un urs a peste 70 de pomi din plantaţia aflată în puntul Teiş.

”Ajuns în livadă, am văzut un urs care stătea sub un prun rupt. Din instinct, părând că e un exemplar mare, am început să ţip, dar ursul în loc să se îndepărteze a început să vină spre mine din ce în ce mai repede. Deoarece eram singur, am pus mâna pe telefon şi am sunat la 112. Mă gândeam că dacă ursul mă va prinde din urmă şi mă va răni să ştie unde va veni cineva să mă ajute”, a scris Nicuşor Hagiu în sesizarea destinată autorităţilor.

Conform mărturiei, în timp ce fugea cât îl ţineau picioarele, Nicuşor Hagiu ţipa continuu, sperând să alunge totuşi animalul pe care-l simţea din ce în ce mai aproape. Metoda sa pare că a avut efectul dorit.

„După aproximativ 40-50 de metri, ursul şi-a schimbat direcţia de deplasare , m-am oprit şi am continuat să îl urmăresc . După aproximativ 10-15 minute, a ieşit din câmpul meu vizual, îndreptându-se spre pădure. Am început să verific livada pentru a vedea ce pagube mi-a produs ursul. În urma verificărilor, am constatat 48 de pruni rupţi care trebuie înlocuiţi şi alţi 26 deterioraţi”, mărturiseşte Nicuşor Hagiu.

Fermierul s-a apucat la scurt timp să întocmească sesizarea menită să atragă atenţia autorităţilor de mediu. Mai concret, Nicuşor Hagiu a cerut Agenţiei pentru Protecţia Mediului o evaluare în urma căreia să fie decisă extragerea urşilor care au dat iama în mai multe livezi din zonă, nu numai în a lui.

”Acum, când să încep să mă bucur de roadele muncii mele urşii, îmi strică livada şi nu înţeleg de ce Ministerul Mediului nu se implică în diminuarea efectivelor de urşi. (...) Ce şteptaţi, domnilor din conducerea Ministerului, să moară oameni ca voi să începeţi să diminuaţi efectivele de urşi? (...) Cunosc deţinători de stâni, de livezi, care au fost afectaţi de urşi dar nu fac sesizări deoarece sunt dezamăgiţi rău de lipsa de măsuri ale autorităţilor”, a scris Hagiu în sesizarea pe care a trimis-o autorităţilor împreună cu raportul de eveniment şi declaraţia de suprafaţă.

Răspunsul primit de la autorităţi l-a dezamăgit pe fermierul din Calvini. Nicuşor Hagiu a aflat că nu vor fi nici despăgubiri, nici măsuri de relocare a urşilor care distrug livezile şi stânele din zona sa, deoarece nu a existat o coerenţă a intervenţiilor de după atacul din septembrie.

”Vă informăm că, întrucât APM Buzău nu a fost convocată pentru a participa la vreo comisie (constituită în conformitate cu prevederile HG nr. 1679/2008) de constatare şi evaluare a pagubelor produse de urs în livada dvs. şi nici nu face parte din echipele de intervenţie constituite în conformitate cu prevederile OUG nr. 81/2021 (NU semnează Rapoartele de eveniment), sesizarea dvs. nu poate fi soluţionată de APM Buzău”, este răspunsul primit de Hagiu.