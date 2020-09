Deputatul Cristinel Romanescu a demisionat din conducerea PNL Buzău, după eşecul filialei locale în alegeri: „Îmi asum integral această neîmplinire”

Miercuri, în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PNL, Orban le-a cerut tuturor şefilor de organizaţii liberale, cu procent sub 27 la sută la alegerile locale, să facă un pas în spate.

Deputatul Cristi Romanescu şi-a anunţat pe Facebook demisia din partid, asumându-şi eşecul înregistrat la alegerile locale de filiala pe care a condus-o, la Buzău, timp de 3 ani şi 4 luni.

“Alegerile locale din septembrie 2020 sunt un obiectiv ratat pentru PNL Buzău. Îmi asum integral această neîmplinire. În consecinţă, am hotărât să-mi dau demisia de onoare din funcţia de preşedinte al filialei. (...) Am reuşit, printre altele, să obţinem un scor istoric pentru candidatul nostru la alegerile prezidenţiale, un scor bun la europarlamentare şi avem acum filiale şi candidaţi proprii în toate localităţile. Practic, am reconstruit organizaţia dupa ce fusese decimată de efectele ordonanţei traseismului politic 55 din 2014 dată de PSD”, a transmis preşedinte PNL Buzău, Cristinel Romanescu.

Acesta a precizat că va continua alături de Partidul Naţional Liberal şi va susţine organizatia locală cu toată energia şi experienţa sa politică. ”Multumesc echipei PNL Buzău pe care am avut bucuria si onoarea să o conduc aceşti ani şi multumesc buzoienilor care au avut incredere în noi!”, a mai spus Romanescu.

La Buzău, PNL a obţinut un scor sub aşteptări: 16,38 la sută. Candidatul liberal la Primăria municipiului, medicul Adrian Zoican, a obţinut de zece ori mai puţine voturi decât social-democratul Constantin Toma. Alegerile au fost pierdute şi la Râmnicu Sărat, dar şi în cele trei oraşe, Nehoiu, Pătârlagele şi Pogoanele.

Candidatul Cristinel Romanescu pentru şefia Consiliul Judeţean a luat peste scorul partidului cu câteva procente, dar de trei ori mai puţin decât candidatul PSD, Petre Emanoil Neagu. Zece primării comunale au fost câştigate de candidaţi PNL.

Tot miercuri, şi-au mai anunţat demisia şefii organizaţiilor PNL din judeţele Bacău, Hunedoara, Timiş, Satu Mare, Brăila şi Ialomiţa.

Preşedintele PNL Ludovic Orban i-a muştruluit pe liderii din teritoriu care au scos rezultate slabe la alegerile locale. Potrivit surselor Adevărul, premierul a spus că nu e mulţumit de rezultatul scrutinului, chiar dacă PNL a reuşit un scor istoric.

”Sunt nemulţumit de rezultatul alegerilor, nu ne-am atins scorul din sondaje. În unele localităţi am fost varza ca organizare în ziua alegerilor. Preşedinţii de organizaţii care nu au facut performanţa îşi vor da demisia”, a spus Ludovic Orban în şedinţa conducerii PNL care a început la ora 10.00.

