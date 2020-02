Afacerea unui cuplu de tineri cu dizabilităţi: mărţişoare din trandafiri de săpun. „Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a lăsat mâinile!“

La 30 de ani, Alina Burlacu are constituţia unei fetiţe de 8, 10 ani. O afecţiune apărută în primii ani de viaţă i-a stopat creşterea şi i-a pus parcă ciment la încheieturi.

”Problema mea de sănătate, artrita reumatoidă, a început de când aveam 4 ani, dintr-odată. Au început articulaţiile să mi se inflameze şi apoi am avut dureri insuportabile, până m-au ţintuit la pat şi am ajuns în această postură”, spune Alina Burlacu.

În trupul firav se ascunde însă multă ambiţie. S-a încăpăţânat să meargă la şcoală, să deschidă uşile multor cabinete medicale în căutarea şansei la ameliorare, să ţină depresiile la distanţă prin diverse ocupaţii. A parcurs chiar şi cursuri de manichiură şi pedichiură, după terminarea liceului.

Alina îi mulţumeşte lui Dumnezeu că-şi poate folosi mâinile măcar atât cât să o ajute în pasiunea sa. A lucrat mult cu ele, spune ea, şi nu le-a lăsat să înţepenească. Dintotdeauna i-au plăcut florile şi arta iar în urmă cu doi ani a început să confecţioneze ornamente pentru nunţi şi botezuri.

Strânsese bani din indemnizaţie şi de la familie pentru tratamente însă a decis să-i investească într-o mică afacere cu flori artificiale, ornamente pentru saloanele de evenimente. A îndrăznit să viseze la această activitate după ce l-a cunoscut pe Bogdan, un tânăr din Braşov, şi el cu o invaliditate însă nu la fel de gravă. Are un picior mai scurt, după un accident suferit în copilărie.

Cu toate că nici el nu stă foarte bine cu motricitatea, Bogdan a devenit mâinile şi picioarele iubitei lui. De doi ani sunt împreună iar de un an încearcă să crească afacerea cu ornamente pentru nunţi şi botezuri. ”Când am plecat la drum, ne-am gândit să facem ceva cu viaţa noastră şi ne-am gândit că pe lângă faptul că avem nevoie de bani pentru tratamentele mele, am zis să facem cu flori pentru că îmi plac de când eram mică, să fim în lumea lor, ca într-o poveste”, mărturiseşte Alina.

În aceste zile, Alina şi Bogdan fac mărţişoare cu trandafiri din săpun, pe care îi combină cu diverse decoruri. ”Un astfel de mărţişor costă 3 lei. Mai merg coşuleţele, de la 20 la 80 de lei, cutiile în formă de inimă, cilindrele. În cutiuţa de carton se pune iarbă artificială, apoi pun trandafirul într-o poziţie care să se potrivească şi pe lat şi pe înalt. La final aplicăm eticheta cu firma noastră. Primim comenzile cu trei zile înainte, ne mobilizăm apoi le livrăm prin poştă sau prin curierat, iar în Buzău şi împrejurimi livrăm cu maşina”, spune Alina.