Primăvara e mai rău ca iarna. La Braşov a nins în două zile mai mult decât în ultimii doi ani la un loc

„Primăvara e mai rău ca iarna”, au ajuns să spună drumarii braşoveni, după ce, de marţi seara şi până joi la prânz a nins mai mult decât în ultimii doi ani la un loc.

Angajaţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov au stat mai mult în aşteptare, atât iarna aceasta, cât şi cea precedentă, însă, la jumătatea lunii martie au avut de lucru continuu.

În afara faptului că utilajele de deszăpezire au fost tot timpul pe şosele, zeci de arbori au fost doborâţi de căderile masive de zăpadă, iar pentru îndepărtarea acestora a fost nevoie de colaborarea cu alte instituţii.

În Poiana Braşov, zăpada a ajuns şi la baza pârtiilor să fie la fel de mare sau chiar mai mare decât era în vârf. Stratul de omăt este de un metru şi abia dacă se mai zăresc gardurile de la marginea pârtiilor, ceea ce îi pune pe schiori în pericol.

Ninsorile abundente au început încă din seara zilei de 16 martie, când Direcţia de Drumuri şi Poduri a fost nevoită să trimită toate utilajele pe drumuri şi chiar să suplimenteze numărul acestora.

În acea primă noapte de ninsori au căzut câţiva arbori pe drumurile naţionale, sub greutatea zăpezii. Aceasta a condus la blocarea temporară a mai multor drumuri, între care DN 1A Săcele – Ploieşti şi DN 73A Predeal – Râşnov. „În noaptea de marţi spre miercuri a nins aici, în centrul ţării, cât nu a nins toată iarna şi am ajuns la straturi de zăpadă de 40, 50 şi chiar 60 de centimetri, mai ales în zona Predeal, unde au şi fost cele mai mari probleme”, a explicat, după prima noapte de ninsori, purtătorul de cuvânt al DRDP Braşov, Robert Elekes.

Zăpada apoasă şi grea a dus la doborârea mai multor copaci. Drumarii nu pot decât să încerce să-i îndepărteze pe aceştia din drum iar mai departe trebuie să se ocupe pădurarii. Reprezentantul drumarilor spune că, dacă ar tăia arborii ca să îi îndepărteze, fără ca reprezentanţii ocoalelor silvice să fie prezenţi, ar putea fi acuzaţi de furt. Astfel, este nevoie de multă forţă fizică pentru îndepărtarea arborilor până la sosirea pădurarilor, iar pentru aceasta jandarmii montani şi poliţiştii pun şi ei umărul la îndepărtarea arborilor.

Deşi sperau că ninsorile se vor opri, drumarii au avut parte de o a doua noapte chiar mai complicată decât prima. Numărul copacilor doborâţi de zăpadă a crescut foarte mult.

Numai pe drumul dintre Poiana Braşov şi Râşnov au căzut mai multe zeci de arbori, astfel că pe şosea nu s-a circulat multe ore, până joi în apropierea prânzului. „Pe toate drumurile din judeţul Braşov se circulă în condiţii de iarnă. Nici nu este de mirare, dacă avem în vedere faptul că a nins în aceste 48 de ore mai mult decât a nins în ultimii doi ani. Noi am decis să păstrăm utilajele în aşteptare, deşi în alţi ani erau retrase în această perioadă. Am fost inspiraţi şi pentru aceste zile de ninsori am fost pregătiţi, după ce meteorologii ne avertizaseră că urmează ninsori importante”, a mai precizat reprezentantul Direcţiei de Drumuri.

Probleme nu sunt numai pe şosele, ci şi pe calea ferată. Astfel, între staţiile CFR Dârste şi Timişu de Sus se circulă pe un singur fir, din cauza arborilor căzuţi pe linia de înaltă tensiune. Mai mult, pe această distanţă, vagoanele sunt preluate de locomotive Diesel, deoarece locomotivele electrice nu pot fi alimentate, ca urmare a căderii arborilor peste firele electrice.

Cei care au ales această perioadă a anului ca să petreacă mai multe zile în Poiana Braşov au fost extrem de inspiraţi. Aici a nins ca-n poveşti, iar zăpada atinge un metru în întreaga staţiune, astfel încât abia se mai zăresc gardurile care limitează pârtiile.





Deşi zăpada căzută îi bucură nespus pe schiori, deoarece nu numai că vor avea în zilele următoare cele mai bune condiţii, dar aceasta înseamnă şi că sezonul de schi se va prelungi, există şi pericolul ca schiorii să nu observe gardurile şi să se lovească de acestea sau chiar să iasă de pe pârtii.

