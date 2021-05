Pasiunea unei tinere de 20 de ani: salvarea vieţilor semenilor. Cum a salvat Carmen o victimă în agonie, pe stradă

De trei ani, Carmen este voluntar la ISU Mureş, astfel că a avut timp nu doar să înveţe multe, ci să şi experimenteze multe şi să ştie ce are de făcut atunci când un om are nevoie de ajutor. Pentru tânăra mureşeancă să salveze oameni nu este doar o obligaţie pe care o îndeplineşte atunci când merge cu angajaţii ISU. Este ceva mult mai profund, care vine din suflet.

În urmă cu câteva zile, Carmen mergea de la sediul ISU Mureş spre casă. Ca de obicei, s-a oprit în staţie să aştepte autobuzul care o duce până în apropierea locuinţei. Ajunsă în staţia de autobuz, tânăra a auzit gălăgie şi a simţit agitaţie în jur. „Am auzit nişte ţipete, iar în spatele meu am observat un bărbat căzut la pământ, cu hemoragie în zona capului. Oamenii din jurul meu spunea că ar fi avut o altercaţie cu un alt bărbat”, a povestit Carmen pe reţelele sociale.

Într-adevăr, bărbatul în vârstă de 50 de ani era inconştient, iar pulsul abia dacă i se mai simţea. „Am sunat imediat la 112, le-am spus că sunt voluntar la ISU şi, până la sosirea echipajelor, voi face tot ce pot pentru a-l menţine în viaţă. Deoarece nu aveam nimic la îndemână, am făcut semn unei maşini să oprească şi i-am cerut doamnei care se afla la volan trusa de prim ajutor. Aşa am reuşit să opresc hemoragia bărbatului. Apoi, l-am poziţionat astfel încât să nu sufere alte leziuni”, a continuat Carmen.

A durat doar câteva minute până când victima a redevenit conştientă şi a întrebat-o imediat pe salvatoare ce s-a întâmplat. Carmen i-a cerut să nu facă mişcări bruşte şi l-a întrebat dacă mai simte dureri şi în alte părţi ale corpului în afara capului. Bărbatul era, însă, în stare de şoc, i-a răspuns celei care îl salvase că nu-şi dă seama dacă mai simte dureri şi în altă parte şi a fost curios să afle de ce are bandaj la cap. Carmen i-a explicat că a suferit o lovitură la cap şi i-a cerut să rămână în aceeaşi poziţie timp de câteva minute deoarece colegii ei de la SMURD sunt în drum spre locul în care se află.

Echipajul SMURD a sosit în foarte scurt timp, a primit lămuririle necesare din partea tinerei în legătură cu cele întâmplate şi cu starea bărbatului, după care colegii i-au oferit tinerei dezinfectant să se cureţe pe mâini, adresându-i-se pe nume. După ce a plecat ambulanţa, Carmen s-a curăţat de sângele pe care îl avea pe mâini ca urmare a îngrijirii bărbatului agresat. Aşa cum a învăţat la cursurile de prim ajutor şi cum făcuse de multe ori până atunci, mai ales de când ne confruntăm cu epidemia de covid, a strâns toate lucrurile cu care luase contact, le-a împachetat şi le-a pregătit pentru a le arunca.

Agitaţia din jur s-a încheiat, lumea a plecat unde avea treabă, iar, în liniştea aşternută, Carmen a simţit o mână pe umărul său. Era femeia de la care luase trusa de prim ajutor. „De la dumneavoastră am trusa medicală, nu? Promit că mâine vă aduc una nouă! Am şi uitat să vă mulţumesc!”, i-a spus tânăra femeii. „Bravo, Carmen! Aşa am auzit de la colegii tăi de la SMURD că te cheamă. Nu pentru trusă te-am deranjat. Eu vreau să îţi mulţumesc! E deja târziu şi autobuzul poate mai întârzie. Îmi dai voie să te conduc eu acasă?”, i-a replicat femeia.

Carmen este elevă a Şcolii Postliceale „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureş şi, după terminarea cursurilor şi în zilele liberă îşi dedică timpul şi energia salvării semenilor. Zilnic, tânăra îmbracă echipamentul roşu şi porneşte cu colegii ei spre locurile din care sosesc apeluri în care e spune că un om este în pericol. Pentru tânăra din Târgu Mureş, să-şi ajute semenii atunci când aceştia au cea mai mare nevoie reprezintă cea mai mare satisfacţie, motiv pentru care nu a ezitat nici măcar o clipă să îl ajute pe bărbatul din staţia de autobuz, deşi era în timpul ei liber.

