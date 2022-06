Mii de volume foarte vechi, restaurate la Prima Şcoală Românească. De când datează cel mai vechi document de aici

După cele două proiecte de anul trecut, prin care Muzeul Bisericii Sfântul Nicolae – Prima Şcoală Românească a restaurat 1.500 de volume de carte veche şi a creat condiţiile necesare păstrării acestora, urmează a doua serie de proiecte identice.





Proiectele scrise de muzeu au fost acceptate de Consiliul Judeţean Braşov şi au primit finanţarea necesară.

Muzeul îşi doreşte ca şi prin acest proiect să fie restaurate cel puţin 1.500 de volume din colecţia de carte veche a Colegiului Andrei Şaguna, salvată de Biserica Sfântul Nicolae.

„De doi ani de zile, de când am pornit aceste demersuri privind grija faţă de patrimoniu, ne-am gândit să transformăm într-un program cultural ceea ce vom face la Prima Şcoală Românească. Anul trecut am reuşit două finanţări, anul acesta alte două finanţări şi ne propunem încă în anii care urmează să vedem, în funcţie de condiţii, să avem două sau trei finanţări pe an, în aşa fel încât să putem avea grijă de tot patrimoniul care este la Prima Şcoală Românească”, a declarat preot Sebastian Pârvu, directorul Muzeului Prima Şcoală Românească.

Părintele Sebastian Pârvu spune că muzeul are o colecţie impresionantă de carte veche, estimată în jurul a 6.000 de volume. De asemenea, există aproximativ 40.000 de documente vechi. Cel mai vechi dintre documentele aflate în posesia muzeului este o foaie care nu poate fi datată, dar, după înscrisurile de pe aceasta pare să fie din secolul al XI-lea.

În cel mult 5 ani, muzeul îşi doreşte ca întregul patrimoniu să fie în siguranţă, atât prin restaurarea sa, cât şi prin crearea spaţiilor necesare păstrării în condiţii optime.

