Marea a venit la munte: festival mediteranean la Braşov, cu scoici, homari, calamari, midii, paella şi kebab

O tradiţie recentă la Braşov este Festivalul mediteranean, o sărbătoare a preparatelor tradiţionale din ţările mediteraneene. Întreruptă anul trecut de pandemie, tradiţia a fost reluată în acest an. Cunoscută drept cea mai sănătoasă mâncare din lume, hrana tradiţională din ţările din jurul Mării Mediterane este apreciată de mulţi români. Prezenţa unui număr foarte mare de conaţionali în ţări precum Italia, Spania sau Franţa a făcut ca românii să înveţe să aprecieze aceste bucătării.

Legăturile mai strânse cu Turcia şi Grecia din vechime au adus multe preparate din aceste bucătării între cele obişuite din ţara noastră. O sărbătoare a acestor bucătării este, însă, un motiv pentru un număr mai mare de braşoveni să aleagă, măcar pentru o zi, să se delecteze cu sănătoasa şi gustoasa hrană mediteraneană.

Chiar dacă regulile impuse de pandemie nu permit prezenţa unui număr atât de mare de persoane cum se întâmpla la ediţiile precedente, braşovenii s-au arătat interesaţi de Festivalul Mediteranean de la Lacul Noua.

Paella, kebab, midii, scoici, calamar, baclavale sau sarailii şi multe alte delicatese din bucătăria mediteraneană le-au atras privirile şi le-au stârnit simţurile celor care, în ciuda vremii schimbătoare, au decis să iasă din casă şi să meargă pentru câteva ore într-una din cele mai pitoreşti zone ale Braşovului, cartierul Noua.

„Tot ce este aici mi-a făcut cu ochiul, aşa că nu prea ştiu ce să aleg. De aceea, am ales la întâmplare: homari în vin. Îmi place foarte mult mâncarea mediteraneană şi am avut ocazia la mare, la Mamaia, să mai gust”, a spus unul dintre braşovenii veniţi să se bucure de acest festival.

„Vreau să-mi iau nişte kebab şi nişte ciolan, pentru că arată foarte bine, arată super. Acuma, să vedem şi la gust. Îmi place mâncarea mediteraneană: creveţi, calamari, midii, de toate. Deja am mâncat câte puţin din toate şi sunt foarte bune. Mi-ai plăcut mult”, a spus una din fanele bucătăriei mediteraneene.

„Creveţii în sos mi-au atras atenţia. Lucrez la un restaurant cu specific italian şi acolo am mai mâncat. Am fost şi în străinătate, dar pe acolo nu am mâncat aşa ceva, tot aici, la noi”, a spus o altă femeie.

Chiar dacă preţurile nu sunt cele mai mici, pofta e mare, astfel că toată lumea a ales câte ceva. Festivalul are loc sâmbătă şi duminică, aşa că pofticioşii care nu au ajuns în prima zi, mai au o şansă astăzi.

