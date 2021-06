Godină, acuzat de un jurnalist că a fost plătit de patronul Antenelor, Dan Voiculescu. Răspunsul tăios dat de poliţist

„Conform declaraţiei de avere depusă de Godină, acesta a încasat sume importante de la televiziunea infractorului Dan Voiculescu şi de la unul dintre cei mai puternici actori din piaţa de publicitate, McCann Erikson, firmă controlată de personaje legate de Andrian Năstase şi Bobby Păunescu, mogul al Cartelului Mafia Media şi miliardarul din spatele AUR. Despre Antena 3 şi infractorul Voiculescu nu este nevoie să mai spun nimic”; a scris Both, care a ameninţat că va continua cu dezvăluirile despre Godină.

Replica poliţistului braşovean nu s-a lăsat aşteptată prea mult. El spune că a fost atacat de Mălin Bot pentru că acesta intrase într-un con de umbră şi avea nevoie de noi duşmani.

„Nu aveam de gând să scriu absolut nimic legat de subiectul ăsta, dar în ultima oră sunt asaltat de mesaje şi comentarii în care mi se cer nişte explicaţii. Nu voiam să mai răspund vreodată acelui personaj care, fiind obişnuit să trăiască numai din scandal, numind acest tip modern de cerşit "jurnalism independent", ducând o lipsă acută de subiecte şi intrând cel mai probabil într-un con de umbră din lipsă de noi "duşmani", m-a găsit pe mine pentru a-şi da un refresh, nemaiavând cu cine să ducă "lupte".

Şi a luat jurnalistul independent, ca un adevărat jurnalist de investigaţii, declaraţia mea de avere pentru anul trecut şi a arătat lumii bomba bombelor. Marian Godină e plătit de Dan Voiculescu de la Antena 3 şi de o firmă care are ceva legături cu Adrian Năstase şi cu noul partid AUR. Concluzia e că Godină e plătit de moguli şi d-aia le ţine partea”, a început Godină.

Poliţistul spune că i se pare amuzant să fie acuzat că ar fi de partea lui Vlad Voiculescu şi că cei care cred acest lucru sunt manipulaţi.

„Acum, faptul că unii mi-au cerut explicaţii crezând astfel de aberaţii nu ştiu cât de mult ar merita un răspuns, dar probabil sunt şi oameni naivi sau uşor de manipulat, de aceea voi răspunde. Mi se pare pe alocuri şi amuzant să fiu acuzat că sunt de partea Antenei 3, la câte meciuri am avut cu cei de acolo şi cât de mult mă "iubesc". De altfel, am zis public de nenumărate ori că am şi şters din grilă Antena 3 şi România TV”, a adăugat el.

Cum i-au venit banii

Marian Godină spune că banii din declaraţia de avere din 2020 primiţi de la Antena Group reprezintă contractul semnat pentru drepturile de autor pentru apariţia sa la emisiunea iUmor şi în niciun caz nu reprezintă un cadou.

„Şi ca să nu o mai lungesc, banii din declaraţia de avere din 2020 proveniţi de la Antena Group reprezintă contractul semnat de mine pentru drepturile de autor pentru apariţia mea la IUMOR. Adică pe munca mea, textul meu, timpul meu şi deplasarea mea. Aşa cum, cel mai probabil, toţi invitaţii speciali merg acolo cu un contract, asta dacă nu or fi disperaţi să se vadă la televizor şi ar face-o şi gratis. Eu nu sunt.





Suma de la firma cu legături cu mafia şi cu nu mai ştiu cu cine a zis omul ăla acolo e de fapt videoclipul cu Pablo the alpaca filmat cu Micuţu pentru Cat Mobile. E tot munca mea, Pablo e al meu şi nu se întreţine cu aer, o parte din video s-a filmat la mine acasă. Despre legăturile firmei cu Dragnea, Nastase, Soros, mafia reptiliana etc habar nu am, eu am vorbit doar cu o fată de la PR”, a mai scris Godină.

Marian Godină a vorbit şi despre banii primiţi de la McCann Erikson. „Celălalt venit reprezintă participarea mea la o campanie cu ocazia apariţiei noului baton de ciocolată ROM, fiind de asemenea drepturi de autor pentru două postări pe pagina mea, fără nici cea mai legătură cu ce debitează omul ăla acolo, ba din contră, indemnau la dezvoltarea simţului civic şi combaterea fake-news-urilor. Şi asta e tot munca mea, timpul meu.





Cred că lucrurile astea ar fi putut fi uşor deduse, fără să mai fie nevoie să explic eu.

Acum, cel mai sigur, personajul în căutare de senzaţional va face o nouă postare, apoi una nouă, şi încă una, şi încă una până va absorbi ultima picătură de sevă de scandal care pe el îl hrăneşte. Am să vă rog să nu-mi mai puneţi linkuri cu materialele lui, cred că am fost destul de clar şi nu mai am de gând să cresc notorietatea puturoşilor căci ar trebui să pună mâna pe muncă şi să îşi câştige banii din muncă cinstită, nu cu minciuni pe care nici ei nu le cred”; a încheiat Godină.

