Autobuz turistic cu 10 lei pe zi la Braşov. Are internet şi o plasmă care oferă turiştilor informaţii despre obiectivele turistice pe lângă care trece

RATBV a pus în circulaţie noul autobuz turistic al Braşovului. Traseul, în lungime de 6,8 km/cursă, este unul circular şi are următoarea configuraţie: Livada Poştei – Strada Mureşenilor (Piaţa Sfatului) – Strada G. Bariţiu – Strada C. Brâncoveanu – Strada Prundului – Strada Poarta Schei – Strada N. Bălcescu – Strada C. Dobrogeanu Gherea – Aleea T. Brediceanu (Aleea de sub Tâmpa) – Strada C. Dobrogeanu Gherea – Strada N. Bălcescu – Bulevardul 15 Noiembrie 1987 – Strada Agrişelor – Bulevardul Iuliu Maniu – Strada N. Iorga – Livada Poştei. Pe traseu sunt amenajate 7 staţii de îmbarcare/debarcare, respectiv Livada Poştei – Piaţa Sfatului - Piaţa Unirii (Prundului) – Liceul „Andrei Şaguna” – Aleea „Tiberiu Brediceanu” – Star – Primărie.

Pentru cei ce doresc să admire oraşul sau să se deplaseze către obiectivele turistice vor fi efectuate un număr de 10 curse zilnic, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, cu plecări din Livada Poştei (peronul din faţa Casei Baiulescu) în intervalul orar 09.00 - 18.00, cu plecări la fiecare oră exactă (09.00, 10.00, 11.00...18.00). Orarul de circulaţie poate fi consultat în toate staţiile de pe traseu.

Unul dintre avantajele majore ale acestui tip de autobus constă în că dacă te dai jos într-o anumită staţie, după exact o oră îţi poţi continua călătoria cu autobuzul turistic din punctul la care s-a făcut coborârea. Tariful de călătorie este de 10 lei/zi, iar cu un bilet poţi efectua un număr nelimitat de călătorii într-o zi. Călătorii se pot urca şi coborâ de câte ori doresc, de oriunde de pe traseu, dar numai în ziua pentru care au validat biletul. Biletul de călătorie se poate achiziţiona de la şofer sau de la casieriile din staţiile Livada Poştei şi Primărie şi este valabil doar pentru traseul turistic.

Autobuzul, dotat cu instalaţie de aer condiţionat şi sistem wi-fi este inscripţionat distinctiv şi va afişa pe tabela electronică mesajul Bus Turistic. În autobuz este montat un ecran LCD pe care rulează imagini şi informaţii scrise despre obiectivele turistice pe lângă care se trece, în limbile română, engleză şi franceză. De asemenea, în autobuz sunt amplasate şi mai multe suporturi în care sunt postate pliante cu informaţii pentru turişti.