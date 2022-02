Restricţii de circulaţie pe Dunăre în zona şantierului podului suspendat de la Brăila. Care este motivul

Transportul se realizează pe Dunăre, până la şantierul podului suspendat de la Brăila, anunţă reprezentanţii CNAIR.

„Încarcarea pe barjă a primelor segmente de tablier metalic din şantierul naval Braila (VArd). Transportul se realizează pe Dunăre, până la şantierul podului suspendat de la Brăila, unde sunt ridicate cu ajutorul unui sistem special pe cele două cabluri principale.

Au fost impuse restricţii de circulaţie a navelor care tranzitează zona de descărcare, ţinandu-se în permanenţă legatura cu Căpitănia portuară, care emite avize navigatorilor. În condiţii meteo favorabile se pot monta şi suda câte două elemente în fiecare zi”, a transmis CNAIR.

Podul suspendat de la Brăila va avea 86 de segmente metalice de câte 25 de metri lungime, fiecare având o greutate de 250 de tone. Acestea vor fi sudate între ele şi vor forma calea de rulare a noului pod peste Dunăre. Toate tablierele metalice au fost executate la Şantierul Naval VARD Brăila.

Totodată, pentru montarea segmentelor de tablier, timp de aproximativ trei luni, pe şoseaua dig Galaţi-Brăila vor fi restricţii de circulaţie.

„Pe şoseaua dig Brăila-Galaţi, în zona ancorajului pod Brăila-respectiv accesul constructorului către turnul Braila, vor fi impuse restricţii de circulaţie prin limitarea vitezei şi devierea tuturor vehiculelor prin drumul de serviciu construit provizoriu. Aceste restricţii vor fi menţinute până la finalizarea montării segmentelor de tablier, aproximativ trei luni de zile”, a anunţat Esanu Viorel, reprezentant constructor.

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va fi cel mai scump pod construit vreodată în România.

Construcţia face legătura între judeţele Brăila şi Tulcea. Podul va avea, la final, doi kilometri lungime şi o înălţime de aproape 200 de metri. Potrivit datelor tehnice, firele de oţel care se vor împleti şi vor forma cele două cabluri de ancoraj de la podul suspendat peste Dunăre vor avea o lungime de 81.000 de kilometri.

Podul suspendat peste Dunăre va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezintă deschiderea centrală, la care se adaugă două deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Brăila şi 364 de metri pe malul tulcean. Este ultimul pod peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră, cel mai mare din România şi al treilea din Europa, ca dimensiune.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Licitaţia pentru realizarea podului suspendat peste Dunăre a fost câştigată, în ianuarie 2018, de asocierea a două firme - una din Italia şi cealaltă din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea să se finalizeze în 2023, în condiţiile în care 18 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru execuţie. Investiţia se ridică la aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Vă recomandăm şi:

Operaţiune complexă la Podul peste Dunăre. Japonezii vor monta cablurile principale pe o distanţă de 2 kilometri