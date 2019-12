Pacienţi oripilaţi de ţinuta unei doctoriţe la Urgenţe: „Are hainele murdare, rupte şi miroase a urină. Copilului meu i s-a făcut rău şi a vomat“

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Brăila a anunţat vineri, 13 decembrie, că s-a autosesizat în cazul unui medic pediatru care ar avea probleme de comportament şi igienă, după ce o femeie a făcut public pe o reţea de socializare un caz petrecut în urmă cu două zile, când a ajuns cu copilul la Urgenţe.

Femeia a scris, pe Facebook, că doctoriţa care i-a consultat copilul mirosea puternic a urină, avea dresurile rupte, fusta descusută şi halatul plin de mizerie, motiv pentru care s-a speriat, iar copilului i s-a făcut rău şi a vomat.

„De la intrare te ia un miros de urină, doamna doctor mirosea a urină, dresuri rupte, parcă hărtănite de câini, papucii care trebuiau să fie albi, rupţi şi au devenit culoarea urinei, iar cizmele lungi erau rupte şi jupuite, fusta descusută, iar halatul plin de mizerie, la fel ca şi papucii. Acest medic şi-a permis să pună mâna pe fiul meu, care a vomat ulterior la toaleta din spital. Fac menţiunea că, în mod repetativ, a întrebat de dureri în gât, de burtă, a scris într-un caiet, iar eu am vrut doar să-l vadă un oftalmolog şi doream doar trimitere de la Pediatrie la UPU”, a scris pe reţeaua de socializare mama copilului, un băiat de 13 ani.

La amintita postare s-au adăugat apoi sute de alte mărturii, care confirmă faptul că doctoriţa ar avea probleme personale grave.

„Şi eu am păţit-o cu această doamna doctor… am mers doar pentru o răceală şi a ajuns să mă dezbrace aproape complet şi să mă întrebe de o sută de mii de ori dacă mănânc cărniţă. Era ciudată şi-mi era frică, i-am zis mamei să nu mă lase să mă interneze. Până la urmă am reuşit să scap doar cu o reţetă, însă când am mers la medicul de familie pentru a-i cere o părere, mi-a spus că pe reţetă erau multe antibiotice şi pastile care nu aveau treabă cu răceala mea, erau pentru alte afecţiuni. Am avut mare noroc că nu am luat imediat pastilele, că cine ştie ce mai păţeam? Am aflat ulterior că i-a murit familia şi trăieşte în Chercea într-un garaj, are probleme psihice şi toată lumea cunoaşte situaţia, dar din lipsă de doctori o ţin pe dânsa”, a scris o altă persoană.

Joi, şi şeful Consiliul Judeţului Brăila, Francisk Iulian Chiriac, a luat atitudine faţă de caz şi a cerut măsuri urgente, mai ales că există informaţii că şefii spitalului ştiau de situaţie dar au tolerat-o.

„Este tragic şi revoltător ce se întâmplă. Managerul Spitalului Judeţean trebuie să identifice şi să aplice procedurile legale astfel încât situaţia să nu se mai repete. E o situaţie înspăimântătoare, mai ales că doamna e medic pediatru. Eu cred că un astfel de medic nu trebuie să mai intre în contact cu pacienţii, mai ales că este vorba despre copii. Este opinia mea categorică. Totuşi, cred că şi colegii doamnei doctor şi şefa Secţiei Pediatrie ar trebui să tragă un semnal de alarmă şi să discute cu medicul, să facă tot ce le stă în putinţă pentru a se evita aşa ceva. E jenant că vorbim de igiena unui doctor”, a declarat şeful CJ.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila a precizat vineri că nu a primit nicio sesizare oficială la nivelul spitalului, că s-a autosesizat în urma discuţiilor din spaţiul public.

„Conform Regulamentului de ordine interioară şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, medicul şef va proceda în consecinţă, va evalua situaţia şi vom vedea ce măsuri se impun, după ce medicul şef de secţie va face o notificare scrisă. Medicul pediatru respectiv este pensionar, dar lucrează cu acte în regulă în ambulatoriul de specialitate”, a declarat Alina Neacşu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean.