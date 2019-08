Evaluarea unui inspector şcolar la final de mandat: „Am schimbat opt miniştri, unii semidocţi certaţi cu limba maternă, lipsiţi de cultură şi educaţie”

Cătălin Canciu, fostul inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, a ţinut să scrie la final de mandat despre politizarea sistemului de învăţământ românesc şi despre birocraţia care a sufocat instituţia în ultimii ani.

”Sfârşit de mandat! S-au încheiat patru ani frumoşi în care am putut cultiva permanent o atmosferă de onestitate, corectitudine şi echilibru, în care nu am stat niciun moment în genunchi pentru a primi ceva de la troaca politică a prezentului. Un mandat obţinut curat prin concurs, în concurenţă cu un candidat susţinut de PSD, într-o guvernare pesedistă. (...) Un mandat greu în care am “schimbat” opt miniştri, fiecare cu frustrările sale, unii semidocţi certaţi cu limba maternă şi logica bunului-simţ, lipsiţi de cultură şi educaţie, alţii “eroi ai reformei”, aproape toţi adevărate ghiule pregătite să se detoneze pentru a şubrezi sistemul de învăţământ la maximum. Cu reguli schimbate din mers, cu o birocraţie istovioare “emanată” de cei peste 500 de funcţionari ministeriali la care a trebuit să facem faţă (peste 60.000 de documente intrate şi/sau ieşite din instituţie în cei patru ani), cu legi într-o permanentă schimbare, imposibil de aplicat în care sintagma “de regulă” abundă, cu manuale de tot felul - greşite, de sport, unice şi compendii etc”, a scris Cătălin Canciu pe Facebook.

Fostul inspector şcolar general consideră că, pe perioada mandatului său, ”şcoala brăileană a primit doar firimituri pentru modernizare, pentru materiale didactice sau altceva pentru progresul ei”.

”Doar cârpeli şi populism ieftin! Chiar dacă au încercat să îşi bată joc de mine, demiţându-mă de două ori, obligându-mă să-mi caut dreptatea prin sălile de judecată, procese pe care le-am câştigat pe linie, au reuşit să construiască un om puternic care dacă ar avea posibilitatea să întoarcă Lumea în 2015, ar merge pe acelaşi drum pentru că în jurul lui sunt mulţi, mulţi semeni deosebiţi care îşi doresc o altă Românie pentru care trebuie să lupte”, susţine Cătălin Canciu.

Plângere penală la DNA pentru maniera în care au fost demişi 13 inspectori şcolari

În august 2017, inspectorii generali şcolari din 13 judeţe au fost anunţaţi, printr-o informare transmisă vinerea seara prin fax, că mandatul lor încetează începând cu 4 septembrie, întrucât la o evaluare făcută la cererea ministrului Educaţiei, Liviu Pop, ar fi fost descoperite mai multe nereguli în contractele lor de management.

Toţi au contestat în instanţă ordinele de demitere şi au câştigat, fiind contestate şi evaluările în baza cărora au fost demişi. În luna februarie 2018, mai mulţi inspectori generali şi adjuncţi din ţară, în special din rândul celor demişi în vara lui 2017 de către fostul ministru al Educaţiei Liviu Pop, dar care au fost repuşi în funcţii după ce au câştigat în instanţă suspendarea deciziilor, au reclamat că au primit prin fax, într-o vineri noapte, fişe de evaluare care nu le-ar aparţine.

Ei spuneau că în urma acestor evaluări au fost notaţi cu "nesatisfăcător", motiv pentru care au depus contestaţii la Ministerul Educaţiei. Situaţii similare s-au înregistrat şi la Buzău, unde toate cele trei şefe ale inspectoratului şcolar judeţean au fost notate cu "nesatisfăcător", dar şi la Brăila, Mehedinţi, Arad şi Vrancea.

Pe 28 februarie 2018, Ministerul Educaţiei a anunţat că a decis anularea rezultatelor evaluărilor inspectorilor şcolari generali, a inspectorilor generali adjuncţi şi a directorilor caselor corpului didactic, după ce în urma verificărilor făcute de către Corpul de Control al ministrului au fost constatate vicii majore în organizarea procesului de evaluare, dar şi în evaluarea propriu-zisă.

Cătălin Canciu a depus o plângere la Direcţia Naţională Anticorupţie, ţinând cont de maniera în care a fost demis de mai multe ori, şi susţine acum că există un dosar penal în care sunt cercetaţi secretarii de stat care au semnat evaluările false în baza cărora 13 inspectori şcolari au fost demişi în august 2017.

