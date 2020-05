Uzina comunistă care a ţinut piept  capitalismului. Exportă în afară şi are cifră de afaceri de milioane de euro FOTO

În perioada comunistă, în judeţul Botoşani, exista una dintre cele mai importante zone industriale din Moldova. Zeci de fabrici întinse pe o suprafaţă impresionantă asigurau în special componente industriale, dar şi produse textile. După anul 1990, odată cu privatizarea, aproape toate fabricile comuniste au dat faliment şi în cel mult un deceniu au ajuns un morman de fiare vechi sau teren viran.

Excepţie face o singură uzină, IUPS, fondată de comunişti în anul 1972 şi care funcţionează de atunci fără întrerupere, supravieţuind inclusiv capitalismului. Mai mult decât atât, în anul 2018 a reuşit, inclusiv după exporturi în Germania, să obţină o cifră de afaceri de aproximativ trei milioane de euro. După privatizare, a fost numită Mecanex şi este singurul producător de pompe industriale din România şi unul dintre cei mai căutaţi producători, inclusiv în ţările arabe.

Cinci decenii de activitate neîntreruptă

În anul 1972, la marginea municipiului Botoşani, pe drumul către satul Cătămărăşti, în noua zonă industrială a oraşului, comuniştii inaugurau uzina IUPS, specializată în producţia de utilaje şi piese de schimb pentru industria textilă, o ramură foarte bine reprezentantă în judeţul Botoşani. Mai apoi, în 1975, pe lângă utilaje textile, IUPS ajunge să facă utilaje pentru deformare plastică şi fabrica este dotată şi cu o foarfecă mecanică pentru debitat profile. În 1979, este anul de graţie al fabricii, atunci când ministrul economiei de la acea vreme hotărăşte fabricarea de pompe industriale, mai ales pentru irigaţii şi minerit la IUPS Botoşani. Propriu-zis din 1979 până în prezent IUPS a produs şi produce pompe industriale.

După 1990, fabrica a lucrat cu capital de stat încă 10 ani, pentru ca în 2001 să se privatizeze. Din acel moment, s-a numit Mecanex. Nu şi-a schimbat însă locaţia, continuând să funcţioneze în vechile hale construite pe vremea comunismului.

Producţia cu utilaje retehnologizate FOTO Cosmin Zamfirache

Mai mult decât atât nu şi-a schimbat nici obiectul de activitate, dar nici acţionariatul, reuşind să supravieţuiască până astăzi, pe piaţa liberă. ”Practic, Mecanex a fost privatizată în 2001, când avea vreo 300 de angajaţi. De atunci, nu şi-a schimbat structura de acţionariat, ci a rămas cu acelaşi capital integral românesc. Producem pompele care se făceau atunci, un pic îmbunătăţite cu anumite investiţii pe care am reuşit să le facem de-a lungul timpului”, spune Ciprian Bidaşcă, managerul general al Mecanex.

Supravieţuirea a fost dificilă, spune managerul fabricii, mai ales că uzina a rezistat doar din ceea ce produce, fără subvenţii, nefiind eligibilă nici pentru obţinerea de fonduri europene. Managerul Mecanex spune că nu înţelege de ce anumite fabrici româneşti au fost lăsate să moară, mai ales cele care puteau deveni profitabile şi în capitalism, la fel ca IUPS. ”Foarte multe ţări europene, mai ales cele vestice, au zeci, dacă nu sute de fabrici industriale din domenii diferite. Iar la noi, în România, nu se poate! Nu am primit nicio formă de subvenţie, niciodată”, spune Ciprian Bidaşcă.

„Implicarea noastră este inevitabilă şi neapărată“

Mecanex este singurul producător de pompe industriale din România, atât pentru industria minieră, pentru irigaţii, dar şi pentru alte domenii de activitate. Fosta IUPS foloseşte aproximativ acelaşi model de pompă din perioada comunistă, proiectat de fabrica Aversa din Bucureşti, dispărută între timp. ”Suntem singura fabrică de pompe industriale din România. Noi am rămas singurii care am moştenit tehnologia Aversa, fabrica din Bucureşti, care, din păcate, a fost închisă. Şi singurii care mai putem da piese de schimb pentru miile de pompe aflate în exploatare care astăzi mai funcţionează în sistemul de irigaţii, în armată, spitale şi numeroase alte domenii.”, spune Bidaşcă.

Turnarea în forme FOTO Cosmin Zamfirache

Practic, în toată ţara se află pompe industriale fabricate de IUPS, dar în special în sudul ţării, acolo unde se irigă masiv. Fără specialiştii din Botoşani, multe dintre aceste pompe nu ar mai putea fi înlocuite, nici staţiile de pompare. ”Mecanex produce pompe industriale pentru vehicularea lichidelor, îndeosebi apă curată sau din râuri. Activăm în domeniul irigaţiilor, ANIF, agricultură, minerit, spitale, armată. Livrăm piese pentru Nuclearoelectrica, Hidroelectrica, Regiile de Apă şi nu numai. Implicarea noastră este inevitabilă şi neapărată. Sunt foarte multe domenii în care doar noi dăm pompe, piese de schimb şi, totodată, noi mai ştim «know how-ul» staţiilor în care pompele funcţionează“, adaugă managerul companiei.

Adaptare şi inovaţie, secretele supravieţuirii

Miracolul prin care fostul IUPS, actualul Mecanex, au supravieţuit tranziţiei şi privatizării a fost posibil, spun reprezentanţii fabricii, prin adaptarea masivă la piaţă, dar şi prin retehnologizare. Practic pompele proiectate în vremea comunistă au fost adaptate, de către un departament de proiect şi cercetare al fabricii, la noile cerinţe moderne. Mai mult, au avut loc şi inovaţii, fiind inventate de la zero noi tipuri de pompe. ”Noi avem şi am avut capacitatea să regândim pompele. De altfel, în 2018 am făcut nişte pompe verticale pe care le-am gândit de la zero. Nu s-au mai produs în altă parte. Astăzi funcţionează şi irigă în judeţul Iaşi. Noi am realizat investiţii în utilaje pentru dezvoltarea capacităţii de producţie, dar şi pentru îmbunătăţirea produselor”, spune Ciprian Bidaşcă.

Tocmai de aceea fosta fabrică comunistă a ajuns competitivă şi pe piaţa europeană, capitalistă, ajungând să exporte în Germania, Austria şi Italia şi adaptându-se cererii.

Ciprian Bidaşcă, managerul general FOTO Cosmin Zamfirache

Astfel, Mecanex a ajuns să facă şi piese turnate din fontă pentru autostrăzi şi şosele în Germania. ”Aceste comenzi din străinătate ne ajută foarte mult. Şi asta în condiţiile în care, repet, ne întreţinem doar din ceea ce producem”, spune Ciprian Bidaşcă.

Totodată, Mecanex şi-a diversificat în timp gama de agregate şi echipamente turnate pentru diverse industrii. Reprezentanţii fabricii spun că au o cerere puternică din ţările arabe, însă pentru a răspunde nevoii arabilor de pompe, în special, sunt necesare noi investiţii.

” Sunt cereri de ofertă din ţările arabe, pentru că ei au fost obişnuiţi cu pompele Aversa şi IUPS dinainte de 1990 şi chiar după, o bună perioadă de timp. Dar astăzi, tehnologic nu cred că am putea să acoperim piaţa de export pentru ţările arabe. Dar într-un an de zile cu siguranţă se va putea face export în toată regula. Totul depinde de investiţiile pe care noi le facem”, spune managerul general al Mecanex. Datorită comenzilor din ţară dar mai ales a exporturilor, în 2018 cifra de afaceri a companiei a fost de 3 milioane de euro.

„Avem nevoie de specialişti în domeniu“

Una dintre marile provocări ale fabricii, spune Ciprian Bidaşcă, este concurenţa pieselor chinezeşti. ”Există o lege a achiziţiilor europene care ne bagă într-o concurenţă, cred eu, neloială cu produsele care se fabrică în China şi se vând în România”, precizează Bidaşcă. Totodată, o altă problemă este lipsa forţei de muncă calificate. Depinzând total de câştigurile din producţie şi fără niciun fel de subvenţie, fabrica nu-şi mai permite să şcolarizeze oameni. ”Forţa de muncă este pierdută efectiv şi nu mai pregăteşte nimeni în domeniu şi realmente este o problemă la nivel naţional pentru oamenii din domeniul îmbunătăţiri funciare.

Au fost păstrate şi vechi structuri care amintesc de istoricul fabricii FOTO Cosmin Zamfirache

Dacă înainte erau peste 2.000 de angajaţi în Mecanex, peste 300 de proiectanţi, astăzi foarte greu mai găsim oameni care să înţeleagă ce facem aici. Noi am putea să calificăm, să dezvoltăm personal în domeniul ăsta tehnic, care este foart greu şi de nişă, dar nu putem permite financiar să susţinem oameni care timp de minim 6 luni ar trebui doar să înveţe, nu ar produce. Pentru asta, ar trebui subvenţii sau ajutoare pe care nu le primim de nicăieri”, precizează Ciprian Bidaşcă.

Muzeul funcţional

În aceste condiţii, Mecanex poate fi considerat un muzeu funcţional, în condiţiile în care sunt folosite vechile hale ale IUPS din perioada comunistă. Multe ateliere au rămas aşa cum erau odată, inclusiv cu vechile panouri de atenţionare din acea perioadă, chiar şi în interior fiind încă folosite vechi utilaje. Fabrica, în sine, este aceeaşi cu IUPS-ul anilor 70-80.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele articole: