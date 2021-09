Stradă-coşmar pentru zeci de locuitori. Cum trăiesc botoşănenii lăsaţi fără apă şi cu asfaltul ciuruit

Strada Codrului, este o zonă cu case din municipiul Botoşani şi se află la aproximativ 15 minute de mers pe jos de kilometrul zero al oraşului. Este de altfel şi strada unde-şi are sediu una dintre direcţiile şi serviciile Primăriei. Asta însă nu-i ajută prea mult pe localnici. De aproape o lună trăiesc cu o stradă cu asfaltul răscolit, cu tone de praf şi circulaţie chinuită pe un singur sens. În plus, sunt localnicii care se plâng că de 25 de zile nu au apă, în urma unei avarii.

”Dorel a tăiat conducta”

Strada Codrului este o zonă asfaltată, dar mai mult peticită în ultimii 10-15 ani. Coşmarul localnicilor a început însă la începutul lunii septembrie, atunci când o conductă cu apă potabilă a cedat în subteran. Cei de la Nova Apaserv, operatorul de apă, au intervenit spun oamenii şi au găurit strada cum se putea mai bine.





Strada a rămas spartă dar problema cu apa nu s-a remediat pe o zonă întreagă. Sunt localnici care spun că de 25 de zile nu au apă la robinete şi nu mai trag speranţă. „Ziua 25 fără apă, 24 de ore din 24. Dorel a tăiat conducta. Am făcut sesizări miliarde dar nimeni nu ne bagă în seamă”, a precizat unul dintre proprietarii de case de pe strada Codru.

”De mai mult de o lună este aşa“

În plus, oamenii se plâng că s-au săturat şi de cum arată strada, cu afaltul întors pe dos de o lună de zile. se circulă doar pe un sens şi la fiecare autoturism care trece se ridică nori grei de praf, care ajung atât pe trecători dar şi în curţile oamenilor. ”De mai mult de o lună este aşa. Este greu de crezut dar asta se întâmplă în anul 2021”, adaugă acelaşi botoşănean.





Alţii au ajuns la concluzia că degeaba se chinuie cu sesizările. ”Asemenea trai la oraş eu nu am văzut. Am să mă mut la ţară, că măcar acolo pot înţelege dacă merg prin praf. Dar în oraş nu pot accepta. Vreau înapoi impozitul„, spune revoltat un alt botoşănean.





Strada Codrului, aşa cum au anunţat autorităţile locale în primăvara acestui an, ar urma să fie reabilitată în 2021.

Străzi-cataclism la Botoşani

Ceea ce se întâmplă pe strada Codrului nu este însă un fenomen izolat la Botoşani. De exemplu, pe Doboşari, şi acum se circulă pe un singur sens din cauza intervenţiilor la conductele de apă. Pe strada Maramureşului, relativ recent asfaltată, sunt deja petice pe carosabil din cauza avariilor. Au fost peste 100 de gropi în tot oraşul cauzate numai de avarii. Ţevile foarte vechi dar şi datoriile mari pe care Nova Apaserv le avea la cei care trebuiau să repare în urma avariilor au transformat Botoşaniul într-un oraş ciuruit.

