Cum s-a apucat un avocat de afaceri în agricultură. Procesează 500 de tone de cânepă şi se pregăteşte să exporte în Israel şi Arabia

Avocatul botoşănean Ioan Sălăvăstru a sesizat încă din 2017 potenţialul uriaş al judeţului în ceea ce priveşte culturile de cânepă, în contextul în care Botoşani se află pe primul loc în România la suprafaţa agricolă cultivată cu cânepă. ”În ultimii trei ani, Botoşani este pe primul loc la nivel naţional privind suprafaţa cultivată cu cânepă. Este vorba de aproape 800 de hectare şi de 10 autorizaţii emise pentru fermieri”, spune Cristian Delibaş, director al Direcţiei Agricole Judeţene Botoşani.

Ioan Sălăvăstru mărturiseşte că, din nefericire, pe fonduri europene era imposibil să ia fonduri, fiindcă timpul era scurt.

„Am făcut un proiect de finanţare şi am mers cu el la mai multe bănci. Iniţial, investiţia se ridica la aproape un milion de euro. Dar banca nu ne dădea mai mult de 200.000 de euro, a trebuit să tăiem, fiindcă nu aveam bani. Am apelat pe la toţi prietenii, pe la fermieri şi în cele din urmă am strâns banii“, spune Ioan Sălăvăstru.

Ulei şi făină de cânepă pentru întreaga lume

Fabrica a fost dotată cu utilaje moderne şi a început producţia. Avocatul botoşănean s-a axat, deocamdată, pe ulei şi făină de cânepă. Fabrica prelucrează peste 500 de tone de sămânţă de cânepă, o cantitate impresionantă. ”Noi am vrut să facem o investiţie la nivelul culturilor din Botoşani, adică ne-am pliat pentru o cultură de sute de hectare. Asta înseamnă o producţie de 500-800 de tone de sămânţă prelucrată, adică o fabrică mare, cu un potenţial economic destul de ridicat. Acum, investiţia a ajuns aproape la final pe partea de convenţial şi eco la partea de ulei de sămânţă din cânepă şi a derivatelor din sămânţă ”, spune Ioan Sălăvăstru.

Deocamdată, fabrica din Dorohoi îşi desface marfa în România, dar este la un pas să intre pe pieţele din toată lumea. ”Suntem în discuţii ca produsele noastre să intre pe piaţa extra-europeană. Vorbim de Israel, Arabia, sunt discuţii şi pentru zona asiatică. Cu precădere vor fi însă Europa şi România”, spune Ioan Sălăvăstru.

În acest moment, fabrica de la Dorohoi prelucrează doar sămânţa de cânepă, dar în viitorul apropiat linia de producţie va fi pregătită şi pentru distilarea vegetală a cânepii şi implicit folosirea întregii plante pentru diferite produse, în special uleiuri.

