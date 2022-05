Cum arată locul sfânt al tracilor, în forma organului sexual feminin. Templul unde vin cupluri care vor copii

În sudul Bulgariei, la cinci kilometri de satul Nenkovo, regiunea Kardzahli, se află una dintre cele mai bizare şi, totodată, inedite peşteri din lume. Este în acelaşi timp, unul dintre cele mai interesante şi magice locuri de cult din lumea tracică. Este vorba despre peştera Utroba sau ”Peştera Pântecului” situată în zona stâncoasă Tangardak kaya, în Munţii Rodopi.

Peştera are efectiv forma organului sexual feminin şi o adâncime de 22 de metri. Specialiştii spun că peştera creată de natură, în această zonă stâncoasă, a fost modelată de oameni pentru a servi cultului fecundităţii şi fertilităţii. Credinţele în puterea magică a peşterii au fost menţinute şi după câteva mii de ani. Anual, sute de cupluri vin la această peşteră sperând că altarul le va oferi fertilitatea necesară conceperii unui copil.

„Peştera pântecului”, unul dintre cele mai sfinte locuri ale tracilor

Peştera Utroba a fost redescoperită în anul 2001 de către speologul bulgar Mincho Gumarov. După ce Gumarov şi-a publicat descoperirea, arheologul Nikolay Ovcharov a mers şi a studiat peştera Utroba. Ovcharov spune că această peşteră a luat fiinţă parţial în mod natural. Iniţial, avea doar 16 metri adâncime şi, cel mai probabil, nu şi forma atât de sugestivă. Conform specialiştilor bulgari, peştera a fost adâncită intenţionat de om şi modelată sub forma vaginului şi uterului. Acum are o adâncime de 22 de metri, iar intrarea are o înălţime de trei metri şi o lăţime de 2.5 metri. Tot profesorul Nikolay Ovcharov a precizat că această peşteră era un loc de cult al tracilor din secolul al XI-lea îHr. În interior, se află şi un altar realizat de mâna omului, cu o mică fantă realizată în rocă. Întregul complex era dedicat Zeiţe-Mamă şi cultului fecundităţii şi fertilităţii, o moştenire neolitică rămasă în bagajul de credinţe şi ritualuri al popoarelor Balcanice în Epoca Bronzului. Peştera era folosită inclusiv pentru ritualurile de la începutul primăverii, tocmai pentru a atrage binecuvântarea Zeiţei-Mamă şi a asigura succesul noului an agricol.

Peştera-pântec străpunsă de „falusul” de lumină

Nu se ştie cu exactitate cum arătau ritualurile practicate de traci în această peşteră, şi nici nu se cunoaşte în ce constau ofrandele aduse zeiţei. În urma studiilor de teren, profesorul Ovcharov a observat că după amiaza, o rază de soare, într-o anumită perioadă a anului, pătrunde printr-o gaură realizată intenţionat în tavanul peşterii. Raza de soare capătă forma unui falus care efectiv umple o parte din peşteră şi se opreşte la altarul din capăt, simbolizând actual sexual. Se presupune că cea mai importantă sărbătoare avea loc în luna ianuarie sau februarie, într-o anumită zi, atunci când raza de soare poate pătrunde întreaga „peşteră-vagin” şi se opreşte exact în zona fantei din mijlocul altarului. Acolo clipeşte de câteva ori, simbolizând fecundarea. Specialiştii sunt convinşi că aici aveau loc şi ritualurile orfice, mai ales că tracii au fost puternic influenţaţi de mitologia şi credinţele antice ale grecilor.

Peşterile dedicate fertilităţii căutate şi după mii de ani

Chiar dacă pare unicat în lume, peştera Utroba mai are corespondente în lumea tracică şi nu numai. Specialişti entuziaşti, precum Kostadin Dimov, au descoperit cel puţin 25 de peşteri asemănătoare numai în Bulgaria. Toate serveau, cel mai probabil, aceluiaşi cult tracic al fertilităţii şi fecundităţii. Alte descoperiri din Europa arată că de fapt această practică a transformării crăpăturilor din stâncă în forme ale organelor sexuale feminine este mult mai veche şi că a rămas în patrimoniul cultural şi religios al popoarelor timp de milenii. Una dintre cele mai vechi peşteri de felul acesta se află în Franţa, în apropiere de Nisa.

În interiorul acesteia, s-au găsit artefacte şi dovezi ale modelării intenţionate de către oameni încă de acum 25.000 de ani, cu alte cuvinte, din Paleolitic. Cultul fertilităţii şi fecundităţii a dominat întreg Neoliticul european, fiind transmis şi către populaţiile din Epoca Bronzului şi Epoca Fierului. Peştera de la Utroba este considerată unul dintre cele mai sacre locuri ale tracilor şi este vizitată şi astăzi de cupluri care doresc să scape de infertilitate.

