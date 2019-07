Care sunt secretele reuşitei la Bacalaureat. Reţeta succesului oferită de două eleve cu 1o pe linie. Una dintre ele fusese deja acceptată inclusiv la Sorbona

În judeţul Botoşani, 7 elevi au obţinut 10 pe linie la Bacalaureat. Printre aceştia s-au numărat şi două eleve ale Colegiului ”Mihai Eminescu” din Botoşani, unul dintre liceele de elită ale Moldovei. Se numesc Andreea Calistru şi Carina Petcu, ambele împărtăşind aceeaşi reţetă de succes a Bacalaureatului terminat cu media 10. Au fost de acord să ne dezvăluie aceast secret al zecelui absolut la examenul maturităţii.

Porcul nu se îngraşă în Ajun

Atât pentru Andreea cât şi pentru Carina secretul reuşitei poartă un singur nume: munca. Cele două bacalaureate de 10 au muncit din prima zi de şcoală în clasa a I a până în ultima zi a clasei a XII a. O muncă constantă definită prin seriozitate şi atenţie la ore, spune cele două tinere. ”Am muncit mult pe tot parcursul anilor de liceu, am lucrat constant, am fost serioasă şi în clasă, şi acasă, în pregătirea temelor, astfel încât nu am avut lacune la nicio materie. Au fost şi discipline care m-au avantajat şi la care am învăţat întotdeauna cu drag. Rezultatul acesta e, într-adevăr, o încununare a muncii din toţi cei patru ani de liceu, la care se adaugă eforturile domnilor profesori, care m-au sprijinit tot timpul.”, spune Andreea Calistru.





Totodată cele două tinere arată că nu are niciun rost învăţatul intens cu doar două-trei luni înainte de Bacalaureat. Rezultatele bune, arată acestea se obţin în timp cu fixarea cunoştinţelor în ani de studiu. Pe scurt, pentru o notă mare la Bacalaureat porcul nu se îngraşă în Ajun. ”Secretul reuşitei la examenul de Bacalaureat se poate rezuma într-un singur cuvânt: munca. Sunt destule informaţii care trebuie acumulate pentru acesta care nu se pot reţine corespunzător într-un timp relativ scurt( pentru română în mod special, unde numărul operelor este unul semnificativ). În plus, matematica şi informatica nu necesită doar învăţarea diferitelor teoreme şi formule, ci şi rezolvarea a numeroase exerciţii pentru înţelegerea lor.”, spune Carina Petcu.

Învăţare logică şi nu mecanică

Niciuna nu a avut nevoie de pregătire suplimentară. Tocmai fiindcă au fost atente la ore şi au făcut în mod constant temele. Mai mult decât atât, ne explică una dintre tinere, învăţarea logică şi nu mecanică este un alt secret al reuşitei.”Nu a fost necesară o pregătire suplimentară pentru acest examen. Am învăţat constant pe parcursul acestor patru ani de liceu şi am încercat să nu acumulez mecanic informaţiile predate de profesorii de la clasă, învăţându-le logic”, spune Carina.





”Pregătire in particular eu una nu am facut. Nu am considerat că am nevoie si nici nu aş fi avut timp. Am facut pregatire la scoala, cu profesorii de la clasă, şi am continuat si eu acasa, rezolvand subiecte din anii trecuti. La istorie mi-a fost foarte usor, aceasta fiind marea mea pasiune si domeniul in care vreau sa am o carieră pe viitor. Ştiam multe informaţii de la Olimpiada Naţională la care am participat. Şi geografia mi-a plăcut mult, aşa că am învăţat uşor. Multe aspecte ţineau oricum de cultura generală.”, adaugă Andreea Calistru.

”E mai uşor să nu înveţi şi să te plângi”

Doar cu informaţiile de la şcoală, fără pregătire suplimentară dar cu muncă constantă, învăţare logică şi o cultură generală bine pusă la punct, Bacalaureatul este un examen de nivel mediu, imposibil de ratat, spun cele două absolvente. ” Personal, cred că Bacalaureatul este un examen de nivel mediu, cu anumite cerinţe mai dificile menite să îi departajeze pe elevi, dar în niciun caz greu sau ,,de speriat''. Dacă participi la ore şi deschizi din când în când şi câte o carte, îl iei fără probleme.”, spune Andreea Calistru. Mai mult decât atât absolventele de 10 la Bac spun că au dus şi o viaţă socială normală. Mai mult decât atât au avut activităţi extraşcolare numeroase.





Andreea Calistru, de exemplu este pasionată de muzică şi folclor. Are chiar şi un disc în pregătire. ”Marea mea pasiune, pe langa istorie, este muzica. Am oscilat între Facultatea de Muzică şi cea de Istorie, însă am ales istoria, urmând ca muzica să rămână doar o pasiune. Lucrez la un material discografic, pe care sper să îl lansez cât de curând”, spune Andreea. La rândul său Carina, spune că a dus viaţa normală a unui adolescent, cu muzică, filme şi ieşiri cu prietenii. ”Eu mă consider o tânără de 19 ani tipică, care aproape mereu poate fi găsită ascultând muzica unei trupe favorite, citind o carte bună sau uitându-mă la un serial. Nu lipsesc, de altfel, nici ieşirile cu prietenii”, mărturiseşte Carina Petcu.

Admisă la universităţi din Franţa

După Bacalaureat, Andreea Calistru va pleca în Franţa. A fost deja admisă la numeroase univeristăţi, inclusiv la Sorbona. A ales însă să urmeze istoria la Strasbourg. ”La 1 septembrie voi începe studiile la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii din Strasbourg, Franta. Am fost admisă la 9 din 10 facultăţi la care am aplicat, inclusiv la Sorbona, dar am ales în cele din urmă Strasbourgul.”, spune Alexandra. Totodată botoşăneanca mărturiseşte că a ales Franţa pentru că este o oportunitate în carieră care nu trebuie ratată. „Am ales Franţa în primul rând datorită pasiunii pentru limba franceza, dar şi pentru că sunt sigură că va fi pentru mine o experienţă care mă va îmbogăţi cultural, intelectual şi spiritual, o experienţă "enrichissante,,, cum ar spune francezii.”, mărturiseşte tânăra.

O carieră în matematică şi IT

Carina Petcu de cealaltă parte a ales să urmeze cursurile unei Universităţi din România. Carina este pasionată de mică, de matematică iar în liceu a descoperit informatica. ”Intenţionez să urmez cursurile Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca, matematica fiind o materie pe care am îndrăgit-o încă de când eram mică, iar informatica descoperind-o la liceu.”, spune Carina.

