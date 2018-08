Avocatul convertit în fermier care cultivă 1.300 de hectare de teren cu utilaje de 3 milioane de euro: „Dacă nu ai pământ mult, nu ai cum să faci performanţă“

Tiberiu Nichiteanu (33 de ani) este considerat în acest moment unul dintre cei mai buni tineri agricultori din România se numără. La numai 23 de ani, după terminarea Facultăţii de Drept, a decis să se mute în nordul extrem al României pentru a continua o afacere de familie.

Este vorba de o fermă agricolă care astăzi exploatează peste 1.300 de hectare, cu producţii de câteva tone la hectar pe diferite culturi industriale. Nichiteanu are un parc de utilaje în valoare de câteva milioane de euro, plus un spaţiu uriaş pentru depozitarea cerealelor. La Târgul Indagra din 2015, fermierul botoşănean a intrat în top 7 tineri fermieri din România, într-un clasament realizat de Ministerul Agriculturii.



Fostul SMA al „Epocii de Aur“



Terenurile agricole ale lui Tiberiu Nichiteanu se află în satul Miorcani, comuna Rădăuţi Prut, chiar pe malurile râului-graniţă care desparte România de Republica Moldova. Povestea acestei afaceri de succes în domeniul agricol a început chiar în anii ‘90. În familia Nichiteanu agricultura este o tradiţie de câteva generaţii, iar bazele firmei au fost puse de tatăl avocatului botoşănean. Se numeşte Viorel Nichiteanu şi în urmă cu 21 de ani a reuşit să salveze fostul SMA (n.r. - Secţia Mecanizări Agricole) al comunei rămas din perioada comunistă. Viorel Nichiteanu a început să lucreze cele 10 hectare ale familiei cu celebrele tractatoare U650 rămase în baza SMA.

„De mic am trăit pe lângă exploataţiile agricole, pe lângă tractoare, combine şi cereale. În 1996, tatăl meu a reuşit să cumpere fosta secţie de mecanizare rămasă de pe vremea comuniştilor. Era o vreme când tot ce rămăsese de dinaintate de 1989 se distrugea. SMA-ul a scăpat şi tatăl meu a reuşit să-l valorifice“, spune Tiberiu Nichiteanu.





Tiberiu Nichiteanu( centru) in parcul auto FOTO Răzvan Sauciuc



Agricultura a însemnat în acei ani, spune Tiberiu Nichiteanu, muncă şi lacrimi. „A fost greu. Munceam şi eu cu tata, şi cu ceilalţi oameni. Dacă vrei să faci agricultură, trebuie să fii dispus să munceşti la orice oră din zi şi din noapte. Să te trezeşti cu noaptea în cap, să ari, să discuieşti. De multe ori te lupţi cu natura, mai şi pierzi. Trebuie să fii puternic să o iei de la capăt dacă se întâmplă ceva şi să fii muncitor“, spune Tiberiu Nichiteanu.



„Tot mai bine pe malul Prutului“



Tiberiu Nichiteanu a fost trimis la şcoală şi ar fi trebuit să urmeze un cu totul alt drum în viaţă decât agricultura. „Am făcut şcoala la oraş, în Botoşani, apoi facultatea la Iaşi. Am făcut Dreptul şi-mi doream să lucrez în acel domeniu, iniţial. După ce am terminat studiile, deşi Iaşiul, un oraş cultural absolut superb, oferea numeroase oportunităţi unui tânăr de 23 de ani, din toate punctele de vedere, îmi era dor de casă. Tot mai bine mă simţean pe malul Prutului“, spune fermierul botoşănean.



Tiberiu Nichiteanu în faţa lanului de porumb FOTO Răzvan Sauciuc

Astfel, a preluat afacerea familiei. A început prin a moderniza totul. „Am început să cumpărăm teren. În 2007, aveam deja 700 de hectare. Dacă nu ai pământ mult, nu ai cum să faci o agricultură performantă. Şi dacă nu faci o agricultură performantă, mai bine nu te apuci. Te înghite concurenţa“, spune Tiberiu Nichiteanu. A urmat apoi accesarea unui proiect SAPARD cu fonduri europene prin care a cumpărat utilaje noi direct din America. „Am cumpărat un tractor şi o combină John Deere plus încă câteva utilaje. Din acel moment am început să ne dezvoltăm. Aveam pământ şi utilaje performante. Totodată, am achiziţionat seminţe certificate de la mari producători. Sunt condiţiile esenţiale pentru o agricultură performantă. Din acel moment, am plecat pe drumul cel bun şi am tot prosperat“, spune Nichiteanu.



Utilaje de 3 milioane de euro



În 2015, Tiberiu Nichiteanu avea 30 de ani şi era deja un fermier de top în România. În 2018, avocatul Tiberiu Nichiteanu lucrează pe malurile Prutului cu utilaje de câteva milioane de euro şi trimite materie primă la cele mai importante firme de panificaţie din estul ţării. „Sunt mulţumit. Am 1.300 de hectare pe care lucrez, parte arendate, parte în proprietate. Am utilaje de top la nivel european şi la nivel de îngrăşăminte şi seminţe lucrăm doar cu cele mai bune firme. Totodată am investit în utilaje în jur de 3 milioane de euro“, spune tânărul fermier.



O parte a parcului auto al fermierului Tiberiu Nichiteanu FOTO Tiberiu Nichiteanu/Facebook

Tiberiu Nichiteanu are opt tractoare, două combine de mare capacitate şi numeroase alte utilaje. Ultima combină achiziţionată a costat 180.000 de euro şi este capabilă să lucreze 30 de hectare pe zi. Totodată printre cele mai performante tractoare deţinute se află şi un John Deere 7250 R, care a costat peste 150.000 de euro. Pentru a putea stoca producţia, fermierul botoşănean are un depozit autorizat cu o capacitate de peste 7.000 de tone. Cultivă grâu, rapiţă, floarea soarelui, porumb şi soia.

Grâul, la putere

Cea mai mare suprafaţă este acoperită cu grâu, peste 550 de hectare urmată de cea de floarea soarelui cu peste 270 de hectare. Anul trecut producţiile au fost mulţumitoare pentru fermierul botoşănean având în vedere că la porumb a obţinut în jur de 9.700 de kilograme la hectar, iar la grâu peste 6.000 de kilograme la hectar. Spune că a vândut toată marfa la diferite companii din Moldova, dar şi din restul ţării. „Am oameni care au ieşit la pensie de la firmă. Sunt care lucrează de 10-15 ani. Contează să-i respecţi pe oameni, să le ofere condiţii de muncă şi evident să-i stimulezi financiar“. La anul, pe 100 de hectare, Tiberiu Nichiteanu vrea să amenajeze şi instalaţii pentru irigaţii.

