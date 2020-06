VIDEO Scenariul cu stăpânii de sclavi de la Berevoieşti se repetă în Maramureş. Oameni răpiţi din gară şi munciţi ca animalele: „Mi-au rupt mâna cu o furcă“

Tribunalul Maramureş a dispus, zilele trecute, arestarea a şase persoane din localitatea Bozânţa Mică, judeţul Maramureş, acuzate că ţineau captivi mai mulţi oameni şi-i obligau să muncească. Din mărturiile depuse la dosar de procurori rezultă că oamenii erau trataţi în condiţii de sclavie:

Un bărbat povesteşte că a avut parte de numeroase bătăi. A vrut să fugă dar a fost prins şi bătut cu o furcă.

”În două locuri a fost ruptă mâna. Am stat aşa trei săptămâni. Nu am fost la spital. Am auzit că tu ai vorbit cu ăla şi cu ăla şi cu ăla. Tu vrei să fugi. Dacă te prindem te omorâm în bătaie. Te legăm după maşină, după cai. Te dezbrăcăm în pielea goală şi te legăm de stâlp”, spune bărbatul, care acum e află sub protecţia autorităţilor, relatează Evenimentul Zilei