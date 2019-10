Despăgubirile pe care le va primi un elev bătut în curtea şcolii după ce şi-a faultat un coleg

Judecătoria Bacău a decis condamnarea la un an şi două luni închisoare cu suspendare sub supraveghere a agresorului şi obligarea acestuia la efectuarea de 80 de zile de muncă în folosul comunităţii. În plus, bărbatul, stabilit în prezent în Anglia, a fost obligat să achite minorului 4.000 de lei cu titlul de daune materiale şi 3.000 de euro daune morale. Decizia instanţei, care vine la doi ani de la incident, nu este însă definitivă, dosarul fiind înaintat Curţii de Apel Bacău, în vederea soluţionării căii de atac.

Conflictul aparent banal, care a escaladat într-un mod neaşteptat, a avut loc în curtea Şcolii ”George Bacovia” din Bacău. Potrivit anchetatorilor, băiatul de 13 ani se afla împreună cu mai mulţi colegi pe terenul de sport incinta şcolii şi jucau fotbal. La un moment dat, acesta a faultat un alt băiat, moment în care unchiul celui din urmă, prezent în zonă, s-a îndreptat spre elevul care a faultat şi a început să îl lovească cu pumnii si picioarele. După câteva secunde, elevul lovit a reuşit să fugă de lângă agresor şi s-a dus în spatele şcolii unde s-a întins pe asfalt şi şi-a sunat părinţii. La ieşirea de pe terenul de sport, agresorul l-ar fi ameninţat că îl va omorî dacă îl va mai atinge pe nepotul său.

În faţa anchetatorilor, inculpatul şi martorii (copiii care jucau fotbal) au prezentat în mod diferit incidentul. În timp ce unchiul elevului a recunoscut că i-a dat o palmă peste faţă elevului, pentru că acesta i-ar fi vorbit urât, ceilalţi copii au relatat poliţiştilor că agresorul l-a lovit pe colegul lor de mai multe ori în cap şi în piept.

De altfel, în urma examinării, medicii legişti au stabilit că minorul avea un traumatism toracic cu fisurarea unei coaste ce s-a putut produce prin lovire cu sau de mijloace contondente / corp dur, leziuni ce necesită pentru vindecare un număr de 11-12 zile de îngrijiri medicale. La examinarea medico-legală propriu-zisă, persoana vătămată prezenta edem faţă anterioară gamba stângă cuprinzând 1/3 medie şi acuza dureri hemitorace stâng şi gamba stângă, recomandându-se repaus la domiciliu 7-10 zile.

Citat în calitate de suspect, agresorul nu s-a prezentat la audieri, transmiţând un email poliţiştilor prin care îi informa că se află plecat la muncă în Anglia. Acesta a susţinut în scris că l-a lovit doar cu palma peste faţă pe băiat întrucât l-ar fi lovit cu palmele peste cap şi cu picioarele pe nepotul său, după care a manifestat o atitudine recalcitrant faţă de el. Bărbatul a mai susţinut că plângerea depusă are ca scop obţinerea unei sume de bani de la el.

Trimis în judecată pentru loviri şi alte violenţe, într-o primă fază, agresorul, prin intermediul avocatului său, a transmis instanţei o declaraţie notarială prin care solicita judecarea prin procedura simplificată a acordului de recunoaştere. Ulterior, s-a prezentat în faţa judecătorilor precizând că nu îşi însuşeşte faptele aşa cum au fost reţinute de către procurori.

Raportat la probele administrate, judecătorii au stabilit că faptele au existat, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite cu vinovăţie de inculpat dincolo de orice îndoială rezonabilă. Pe lângă condamnare, bărbatul a fost obligat să achite daune materiale şi morale elevului agresat pentru suferinţele cauzate. Familia şi reprezentanţii unităţii şcolare au precizat că băiatul a fost marcat de acel incident, necesitând consiliere psihologică pentru a depăşi trauma.

”Martorul S.M.G. şi mama părţii civile au dus-o la mai mulţi medici pentru examinare, în decurs de două săptămâni, şi s-a stabilit că avea o coastă fisurată şi mandibula dislocată (nu a purtat ghips). Partea civilă a stat acasă circa o săptămână şi ceva pentru a se recupera, mânca şi se deplasa greu, solicita să fie însoţit în permanenţă, a fost de mai multe ori la psiholog întrucât rămăsese cu o stare de temere. Din cauză că a stat acasă, partea civilă a recuperat mai multe ore prin pregătire, plătită de mama sa (40 lei/ora). De asemenea, mama părţii civile, care lucrează ca învăţătoare, a trebuit să se învoiască de la şcoală pentru a avea grijă de aceasta, pierzând astfel remuneraţia pe care ar fi primită pentru after school. Mama părţii civile a făcut un credit la CAR-ul de la şcoală şi a folosit cardul de cumpărături pentru a putea achita costurile mari pe care le-a implicat investigarea şi recuperarea stării de sănătate a fiului său”, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Bacău.