Un primar a montat cutii de donaţii pentru ca oamenii să ajute familiile îndoliate în loc să cumpere coroane

Propunere cu totul neobişnuită a unui primar din judeţul Arad: omul a propus oamenilor să înlocuiască tradiţionalele coroane de flori aduse la înmormântări cu donaţii în bani, care să fie apoi oferiţi familiilor îndoliate.

Pentru a-şi pune în practică ideea, primarul Corneliu Popi-Morondan (PNL) a şi montat cutii de donaţii în toate capelele din comună.

„Asta nu înseamnă că sunt interzise coroanele, doar că vrem să nu mai ajungem în postura de a arunca sute de coroane. Recomandăm ca doar familia să aducă coroane, iar ceilalţi să pună un plic cu bani şi câteva cuvinte adresate familiei. Nu mai facem motivării ale deciziei pentru că aproape toţi cu cei cu care am vorbit au spus că este o idee bună. Un plic cu câteva cuvinte de condoleanţe şi o sumă de bani reprezentând contravaloarea unei coroane va fi cel mai adecvat mod de a fi alături de familie”, a scris primarul pe pagina de Facebook a Primăriei Ghioroc.

Edilul spune că are de gând să ofere ajutor familiilor îndoliate, dar şi să păstreze astfel locurile de veci curate, ca-m ţările civilizate. ”În fiecare din cele 4 capele am montat câte o cutiuţă, este o cutiuţă de tip poştal prin care se pot introduce plicuri sau direct bănuţi cum decide fiecare om. Omul când vine la capela are cheia şi cutiuţa este la dispoziţie”, a spus acesta.

Cutii de donaţii au fost montate în toate capelele din comună. În respectivele cutii, orice persoană, fie că participă sau nu la înmormântare, poate depune orice sumă doreşte să doneze familiei decedatului.

Trebuie spus şi că edilul Corneliu Popi-Morodan este foarte apreciat de toţi localnicii, care i-au considerat ideea drept una excelentă, care să fie de folos famiilor îndoliate, nu doar să facă vânzare florarilor. „Sunt de acord cu chestia asta. Îi ceva foarte bine părerea mea. De ce să dai nişte bani în plus care să rămână acolo mizerii la mormânt când poţi să ajuţi omul în situaţia aia”, spune un localnic.

Primarul din Ghioroc spune că a fost ferm decis să ia această decizie după ce a observat că nicio firmă de salubritate nu ia coroanele ofilite aruncate apoi la gunoi. La alegerile din 27 septembrie, Corneliu Popi-Morondan a obţinut 95% din voturile valabil exprimate în comună, având un singur contracandidat, de la PMP.

Ghioroc este o comună aparte, cu aer cosmopolit, aici existând una dintre cele mai frumoase plaje din vestul ţării, amenajată de primărie pe malul lacului cu acelaşi nume, în locul unei foste balastiere.

