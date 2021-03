Poliţist reţinut pentru implicare în furtul a 300.000 de euro de la Pâncota. Cum au au ajuns la banii din seiful unei bătrâne de 87 de ani

Autorii furtului celor 300.000 de euro dintr-un seif din oraşul arădean Pâncota au fost identificaţi şi reţinuţi, noaptea trecută. Printre cele patru persoane reţinute pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, se află şi un poliţist din Pâncota.

Furtul a avut loc în noiembrie 2020, la Pâncota. Hoţii au acţionat la pont. Au intrat în casa unei femei de 87 de ani, care avea un seif cu aproximativ 300.000 de euro, banii fiului său, om de afaceri în Arad.

Bătrâna jefuită le-a declarat poliţiştilor că o persoană mascată a intrat peste ea în locuinţă şi a agresat-o până a spus unde ţine banii. Omul de afaceri, care a anunţat poliţia, a spus că mai multe persoane necunoscute au pătruns în locuinţa mamei sale, de unde au sustras uriaşa sumă de bani.

„Din cercetări a reieşit că o persoană mascată ar fi pătruns, prin efracţie, în imobilul în cauză unde, adresând ameninţări verbale cu acte de violenţă femeii de 87 de ani, i-a cerut să îi indice locul unde se află banii. Autorul, prin forţarea unui seif, ar fi reuşit să sustragă suma de aproximativ 300.000 de euro, aşa cum reiese din declaraţiile persoanei vătămate”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Arad.

Hoţul a folosit un flex pentru a tăia seiful.

Femeia a povestit presei locale prin ce a trecut, când s-a trezit faţă în faţă cu unul dintre hoţi.

„M-am culcat, iar dimineaţa când m-am trezit am simţit că cineva mă ia după gât, dar m-a lăsat imediat. M-a întrebat unde-i cheia de la seif. «Eu vreau cheia din seif», mi-a spus. I-am spus că nu e la mine cheia, că nu o am. Tot mi-a cerut cheia şi mi-a spus că dacă nu îi dau cheia mă omoară. Atunci am fost foarte hotărâtă. M-am pus în faţa lui şi i-am spus: «Uite, aici sunt! Omoară-mă! Omoară-mă dacă vrei să mă omori!». Am văzut că-şi schimbă culoarea la faţă. Apoi a luat un flex şi s-a pus să taie seiful până când a ajuns la bani. A luat banii şi a plecat. S-a ascuns de cu seară în baie şi a stat în casă până m-am trezit. A vorbit la telefon cu alţii. Unul precis a fost, poate doi”, a spus femeie, pentru Aradon.ro.