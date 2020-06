Crimă cumplită în Teleorman. O mamă şi feţiţa de un an au fost ucise. Presupusul autor, găsit mort

În dimineaţa zilei de duminică, 21 iunie, poliţiştii teleormăneni au fost sesizaţi de catre un bărbat din comuna Mereni, sat Merenii de Jos, cu privire la producerea unui conflict la o familie din localitate.

„Ajunşi la fata locului, poliţiştii au constatat următoarele: în dimineaţa zilei de 21 Iunie a.c., pe fondul unor discuţii contradictorii, un bărbat in vârsta de 60 de ani şi-a înjunghiat mortal soţia in vârsta de 39 de ani, iar într-o baie a locuinţei a fost găsit cadavrul unei fetiţe în vârstă de 1 an şi 3 luni care se pare că ar fi fost ucisă prin asfixiere”, spun poliţiştii dela IPJ Teleorman.

Ulterior, într-o altă cameră a fost găsit şi autorul care prezenta mai multe plăgi, constatându-se şi decesul acestuia.

Ancheta este in derulare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman.

Pe aceeaşi temă:



Doi bărbaţi au murit şi unul este în stare gravă după ce au coborât într-un canal de deversare