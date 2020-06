VIDEO Spitalul din România despre care ministrul Sănătăţii spune că ”merită respectul” multor unităţi sanitare

Nelu Tătaru a vizitat circuitele sanitare realizate în contextul epidemiei de COVID-19, precum şi investiţiile aflate în derulare la nivelul unităţii sanitare: extinderea ambulatoriului şi construirea unei clădiri pentru secţia de Psihiatrie. La final, ministrul s-a arătat mulţumit de ceea ce a văzut.

”Suntem aici pentru a verifica la faţa locului mobilitatea a tot ce însemană personal medical, pacient, tot ce înseamnă adresabilitate, criza COVID, dar şi pacienţii non-covid, pentru că în ultima vreme, auzim tot mai multe voci care explică cât de greu le este patologiilor non-covid sau cât de greu le este celor cu COVID care se află în izolare. Ţin să menţionez că facem evaluări la nivel naţional, la nivel de unitate sanitară în parte în fiecare judeţ. Pot să spun în acest moment că am şi exemple bune, am şi exemple proaste. Spitalul Judeţean Alba este un exemplu de bună comunicare între management, autoritatea locală, autoritatea judeţeană, tocmai în folosul pacientului.

Dacă astăzi am văzut un exemplu bun, dar şi pe parcursul pandemiei, am avut şi personal medical aici infectat, avem surprize cum aş vrea să văd în foarte multe spitale, avem adresabilitate în creştere. Am trecut prin UPU, prin laboratoare, prin secţii, este un spital care merită respectul multor spitale, care încearcă să reziste. Poţi da Spitalul din Alba ca exemplu. Am evaluat împreună cu conducerea tot ce înseamnă investiţie, tot ce urmează ca investiţie. Ţin să felicit Consiliul Judeţean pentru implicare, să felicit parteneriatul privat pentru implicare. Plec din Spitalul Judeţean cu speranţa că reforma în sănătate pe care vrem să o facem are semne de bun augur”, a spus Nelu Tătaru.

Lucrările de mansardare a Policlinicii

Obiectivul „Mansardare Policlinică (Corpuri de clădire C şi D) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia” este realizat de către SC CON-A din Sibiu, iar lucrarea este finanţată integral de către Consiliul Judeţean, în subordinea căruia se află spitalul. Valoarea proiectului este de 10.664.056 lei (cu TVA).

Şantierul noii secţii de Psihiatrie

Proiectul privind construcţia Secţiei de Psihiatrie cu ambulatoriu, 50 de paturi, săli de tratamente, consultaţii şi terasă circulabilă în partea superioară, este realizat de Compania Naţională de Investiţii. Suma totală care va fi investită este de aproape 20 de milioane de lei.