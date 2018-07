Undă verde de la CNAIR pentru circulaţie rutieră pe autostrada A10, între Aiud şi Turda: ”Încercăm să deschidem traficul în weekend”

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga a declarat că se încearcă deschiderea traficului rutier pe loturile 3 şi 4 în acest weekend.

„Autostrada nu a fost deschisă mai devreme, motivul fiind creşterea exigenţelor companiei în ceea ce priveşte problemele de calitate, inclusiv extinderea perioadei de garanţie. Constructorul a inţeles şi a refăcut anumite porţiuni, termenul de finalizare şi recepţie este 30 iulie. Încercăm să deschidem traficul în weekend, vremea nefavorabilă nu a permis constructorilor să toarne asfalt”, a explicat Narcis Neaga, pentru Capital.ro

Potrivit datelor oficialilor CNAIR, lotul 3 al autostrăzii Sebeş-Turda, între Aiud şi Decea, în lungime de circa 12,4 km este finalizat în proporţie de 100%. Din datele privind stadiul proiectelor în derulare rezultă că cei 12,4 km de autostradă se vor inaugura în cursul acestei luni. Mai mult, oficialii CNAIR decontează o factură în valoare de circa 20 milioane lei pentru construcţia lotului 3 al autostrăzii Sebeş-Turda. Luna trecută, Tirrena Scavi a primit aproximativ 1,1 milioane de la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Proiectantul autostrăzii Sebeş-Turda, Lot 3 în valoare de circa 420 milioane lei este firma Aecom Ingenieria SRL, consultant – DRDP Cluj, iar constructor – asocierea Tirrena Scavi SpA – Societa Italiana per Condotte D’Acqua SpA . În prezent, proiectul are nevoie doar de un aviz în cadrul Consiliului Tehnico Economic – Siguranţa Circulaţiei CNAIR. Lotul 4 de autostradă, dintre Decea şi Turda a fost construit de Porr Construct SRL, valoarea lucrărilor fiind de circa 470 milioane lei.

Loturile 3 şi 4 ar fi trebuit deschise circulaţiei încă din 2016. Autostrada Sebeş – Turda va avea 70 km şi va traversa parţial judeţele Alba şi Cluj, fiind împărţită în patru loturi. Primul se întinde pe 17 km, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul 2 are 24,3 km şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda, la nodul rutier care face legătura cu autostrada Transilvania şi DN1.