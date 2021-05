Tensiuni în USR PLUS Alba înainte de nominalizarea unui nou subprefect. Se cere intervenţia lui Barna şi Cioloş

Cei care au dorit să participe la competiţia internă aua vut posibilitatea să depună CV-uri până luni, la ora 17.00.

Printre cei care candidează este şi Cosmina Mariş, care provine din PLUS, care şi-a depus ”dosarul” şi la precedenta selecţie care a avut loc anterior desemnării lui Viorel Raşcovici.

Mariş a transmis marţi un comunicat de presă în care confirmă că s-a înscris în competiţia internă pentru acest post şi vorbeşte deschis despre problemele din interiorul formaţiunii.

Fostul subprefect Viorel Raşcovici a fost nevoit să părăsească funcţia din cauza unor acuzaţii serioase legate de studiile sale şi de utilizarea unor diplome neacreditate pentru a primi suplimentar sporuri din partea IPJ Alba, unde fusese angajat anterior, ca şef de post. Anterior lui Raşcovici, USR PLUS făcuse o altă nominalizare, şi aceea cu probleme, care a fost retrasă.

Apel la Dan Barna şi Dacian Cioloş

”După cum cred că ştiţi, m-am înscris, de mult timp, în competiţia internă din USR PLUS pentru postul de subprefect al judeţului Alba. Am ajuns, de fiecare dată, pe lista scurtă, după votul colegilor mei, iar mulţi dintre ei au avut încredere în profesionalismul meu. Am pierdut mereu nominalizarea şi încep să cred că mă regăseam pe acea listă pentru că dădeam bine în simularea egalităţii de şanse.

Din păcate, puţini dintre colegii mei bărbaţi au avut răbdarea şi interesul să îmi analizeze dosarul profesional, dar mai ales să îmi citească CV-ul. Acum, candidez din nou pentru funcţia de subprefect de Alba. Nu candidez din orgoliu, ci pentru principiile şi valorile care i-au determinat pe mulţi români să creadă în USR şi în PLUS.

Am sperat şi sper că putem face politică promovând bunul-simţ, corectitudinea, meritocraţia interesul comunităţii şi al cetăţenilor. USR PLUS a greşit nominalizând persoane care nu reprezintă valorile pentru care noi luptăm. Pentru acest lucru presa şi opinia publică ne-a taxat pe bună dreptate. În rândul colegilor şi simpatizanţilor noştri s-a instalat dezamăgirea şi neîncredere. Îmi asum şi eu aceste greşeli, dar mai ales îmi asum faptul că nu am reacţionat şi nu am vorbit mai repede. Îmi asum greşeala de a nu lupta cu toate forţele pentru principiile şi valorile în care cred şi care sper că sunt în continuare cele care ghidează USR PLUS”, susţine Cosmina Mariş.

Aceasta spune că nu va accepta niciodată ca ea sau colegele ei să fie folosite ”doar că dăm bine pe liste, dar să nu avem un cuvânt serios de spus” şi face un apel public la Dan Barna şi Dacian Cioloş: ”vă rog să începeţi să reconstruiţi încrederea în USR PLUS susţinând competiţia internă corectă în partid, meritocraţia, profesionalismul, principiile şi valorile democratice autentice”.

Cosmina Mariş este licenţiată în Drept şi în Asistenţă Socială, studii completate cu un master în ,,Managementul serviciilor publice” şi un curs post-universitar privind abuzurile şi exploatarea copilului. În prezent, este inspector în cadrul Agenţiei Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia, având o experienţă de aproape 15 ani într-o structură din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.