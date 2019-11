FOTO VIDEO Protest pe şantierul autostrăzii Sebeş - Turda. O firmă solicită plata unor facturi restante de 1 milion de euro

Angajaţii societăţii Marcotim Impex SRL au venit cu utilajele din dotare pentru a trage un semnal de alarmă asupra situaţiei cu care se confruntă. Lucrările la terasamente executate de firmă au fost oprite, din cauza lipsei de material şi facturilor de circa 4,5 milioane lei, neplătite de către contractant.

Şeful de şantier din partea firmei Marcotim Impex SRL Ciucea, Mircea Rotar, susţine că în ultima perioadă nu au mai primit material (pământ şi balast) pentru a continua lucrările de terasamente şi că, în ciuda faptului că a trimis notificări la CNAIR, DRDP Cluj şi Aktor, nu a primit niciun răspuns.

”Din 6 august am preluat lucrările de executare a terasamentelor, de la Aktor, pe lotul doi. Ne-am angajat la o cantitate de material şi am depăşit-o cu 20%. Sunt 510.000 mc de umpluturi în terasamente, lucrări recepţionate de Aktor şi firma Kappa. Cu toate acestea, de o săptămână, nu ne-au mai dat de lucru, iar plăţile întârzie. Nu mai vorbesc cu noi (Aktor – n.r.), nu ne asigură materialul necesar, aşa că în 20 noiembrie am făcut notificări la Aktor, DRDP Cluj, CNAIR şi firma de consultanţă, dar nu am primit răspuns. Le-am transmis că dacă până în 22 noiembrie nu ne răspund, ne scoatem toate utilajele şi părăsim şantierul. Nu ne permitem să ne batem joc de angajaţi, de oameni sau de impozitele ce trebuie plătite la stat”, a spus Mircea Rotar, citat de alba24.ro