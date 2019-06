FOTO VIDEO Mobilizare slabă pe lotul 1 al Autostrăzii A10: „Şansele pentru o inaugurare parţială se reduc drastic”

Specialiştii asociaţiei susţin că firma Impresa Pizzarotti avansează greu la principalele structuri rutiere şi la relocarea reţelelor electrice.

„Mobilizarea în teren este nesatisfăcătoare, lucru de altfel neschimbat în ultimul an”, susţine Asociaţia Pro Infrastructură.

„Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc se declară însă foarte mulţumit, promiţând iresponsabil că tot sectorul va fi inaugurat la finalul acestui an. Observăm totuşi ceva nou: domnul Cuc a preluat solicitarea noastră făcută încă de anul trecut, şi anume deschiderea circulaţiei în nodul Sebeş folosind mai întâi bretelele scurte care leagă A10 de giratoriile existente”, afirmă reprezentanţii Asociaţiei.

„Ministrul poate de pe acum să adauge şi acest termen la lunga listă de promisiuni nerespectate. Nu există nici cea mai mică şansă ca nodul Alba Iulia Nord să mai fie finalizat în 2019. Mai mult, nodul Alba Iulia Sud este blocat de o groapă de gunoi, iar oficialii CNAIR nu i-au găsit încă o soluţie de rezolvare, la 4 ani şi jumătate (!) de la startul contractului. Şansele pentru o inaugurare parţială (8 din 17 km în 2019) se reduc drastic pe zi ce trece”, susţine, în continuare, Pro Infrastructură.

Zona nodului rutier de la Sebeş

Asociaţia solicită din nou oficialilor din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să se implice activ alături de Transelectrica pentru relocarea reţelelor de electricitate de pe şantier. „Cât despre mobilizarea antreprenorului general, pare inutil să mai cerem încă o dată Companiei de Drumuri să impulsioneze ritmul de execuţie conform contractului asumat. Răţoielile în faţa presei par a fi singurele măsuri pe care statul arată că le poate lua...”, adaugă Pro Infrastructură.

Ministrul Transporturilor a vizitat săptămâna trecută şantierul lotului 1 şi s-a declarat mulţumit de stadiul din teren, a declarat că lucrările sunt în grafic şi a completat că luna decembrie rămâne ca termen valabil pentru deschiderea circulaţiei pe cei 17 km, între nodul rutier cu A1 şi nodul rutier Alba Iulia nord.

Nodul rutier Alba Iulia sud

Răzvan Cuc a precizat că nodul rutier Sebeş va fi parţial deschis pentru a facilita intrarea pe lotul 1 al autostrăzii Sebeş - Turda. ”Deşi acest tronson, când am început eu mandatul, în 2017, era mult întârziat, iată că acum reuşeşte să depăşească ca stadiu fizic cel de al doilea lot, unde lucrează firma din Grecia, astfel că avem propriu-zis 70%, constructorul şi-a asumat că va finaliza până la sfârşitul anului lotul de autostradă. Lotul 1 este în grafic, felicitări constructorului, a lucrat la structuri, are toate materialele necesare ca să termine toate structurile, tot ce are nevoie ca şi construcţii metalice”, a declarat ministrul Cuc.

Referitor la nodul rutier de la Sebeş, ministrul Cuc a declarat: ”Acest nod rutier va fi terminat parţial ca să permită deschiderea traficului pe lotul I al autostrăzii, vorbim de 14 kilometri de autostradă şi de cel mai complex nod rutier din România. Constructorul şi-a asumat luna decembrie, deci rămâne luna decembrie pentru deschiderea circulaţiei pe acest lot”.