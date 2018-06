FOTO VIDEO Bilanţ după dezastrul din Alba: peste 400 de case inundate, 40 de maşini distruse, 10 persoane evacuate. Armata a fost chemată în ajutor

Bilanţul a fost făcut public sâmbătă dimineaţă de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba. Cele mai grave situaţii sunt în localităţile Bucerdea Vinoasă şi Cricău, unde au fost afectate 350 de locuinţe şi avariate 40 de autoturisme. De aici au fost evacuate 10 persoane. În ajutorul pompierilor din Alba au venit colegi din Sibiu, Bihor, Hunedoara şi Cluj. Au intervenit şi militari de la o unitate din Alba Iulia. De asemenea, sâmbătă dimineaţă nu aveau energie electrică un număr de 1.270 de consumatori din zona Ighiu - Bucerdea - Cricău.

Potrivit CJSU Alba, în data de 22.06.2018, pe raza judeţului Alba s-au manifestat fenomene meteo periculoase, averse de 35-40 l/mp însoţite de rafale de vant, grindină, care au provocat revărsări de pe versanţi, creşteri rapide ale debitelor râurilor şi deversări ale albiilor sau canalizărilor în municipiul Alba Iulia, Municipiul Blaj, Comuna Ighiu (satele Şard, Ighiu, Bucerdea, Ţelna), comuna Cricău, inundaţii ale gospodăriilor, colmatări de poduri, podeţe, blocare de persoane în locuinţe.

Efecetele fenomenelor meteorologice pe localităţi:

Alba Iulia/ Alba Iulia Infundare canalizare Nr.case/dependinte inundate = 6

Nr case la care s-a acţionat = 6

Alba Iulia/ Miceşti

Băltire Curţi şi subsoluri inundate = 4

Curţi şi subsoluri la care s-a acţionat = 3

Ighiu/Şard, Ţălna, Valea Bucerzii

Nr.case/dependinte inundate = 51

Nr case la care s-a acţionat = 7

Revărsare râul Ţălna, Valea Bucerzii

Nr.case/dependinte inundate = 150

Poduri/podeţe = 5

Autoturisme avariate = 20

Motoutilaje afectate = 3

Nr case/dependinţe la care s-a acţionat = 12

Persoane evacuate = 2

Revărsare Valea Bucerzii

Nr.case/dependinte inundate = 200

Poduri/podeţe = 5 distruse, 2 avariate

Autoturisme avariate = 20

Motoutilaje afectate = 1

Nr case/dependinţe la care s-a acţionat = 21

DC avariate = 4 km

distruse = 2 km

Persoane evacuate = 8

Persoane izolate = 3

Revărsare Valea Cricăului

Blaj, Canalizare

Nr.case/dependinte inundate = 12

Nr case/dependinţe la care s-a acţionat = 8

Averse important cantitativ

Sebeş, Canalizare

Nr.case/dependinte inundate = 9

Nr case/dependinţe la care s-a acţionat = 4

Averse important cantitativ

În data de 22 iunie 2018, la ora 21.30 a avut loc şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, în care s-au stabilit măsurile imediate ce se vor lua pentru gestionarea situaţiei. Comitetul Judeţean pentru Coordonarea şi Conducerea Intervenţiei Alba a fost activat cu personal din cadrul ISUJ Alba, IPJ Alba, IJJ Alba, SGA Alba, urmând ca la nevoie să se suplimenteze cu reprezentanţi din partea celorlalte instituţii cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă. În urma informării primite de la SDEE Electrica, liniile de joasă tensiune de la 8 PT au fost scoase de sub tensiune ca urmare a inundaţiilor care au afectat tablourile electrice de la gospodăriile populaţiei, astfel: Bucerdea Vinoasă, com. Ighiu, 3 PT; Şard, com Ighiu, 1 PT; Cricău, com. Cricău, 4 PT. Sâmbătă, la ora 06.00 sunt nealimentaţi cu energie electrică, 1.270 de utilizatori.

S-a intervenit pentru înlăurarea efectelor produse de inundaţii de următoarele forţe de intervenţie:

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Unirea al judeţului Alba – 14 ofiţeri, 45 subofiţeri, 7 autospeciale, 4 autospeciale grupă operativă, 9 motopompe şi 1 ambulanţă SMURD.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Ighiu – 8 persoane cu 3 buldoexcavatoare;

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cricău – 4 persoane cu 1 buldoexcavator;

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Alba Iulia – 3 persoane cu 2 motopompe;

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş – 4 persoane cu 1 autospecială şi 1 motopompă.

Sistemul de Gospodărire al Apelor Alba – 5 persoane cu 5 buldoexcavatoare.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba – 36 de poliţişti cu 18 echipaje.

SC Electrica SA Alba – 5 persoane cu 3 autoturisme.

În sprijin, au venit forţe şi mijloace de la patru inspectorate pentru situaţii de urgenţă:

ISU SB – 1 ofiţer , 17 subofiţeri, 1 microbuz, 1 autospecială, 2 motopompe transportabile;

ISU HD – 18 subofiţeri, 1 microbuz, 1 autospecială, 2 motopompe transportabile, 1 inststalaţie de potabilizare a apei.

ISU CJ – 19 subofiţeri, 1 microbuz, 1 autospecială, 2 motopompe transportabile, 1 instalaţie de potabilizare a apei

ISU BH – 2 subofiţeri, 1 autospecială, 2 motopompe transportabile, 1 instalaţie de potabilizare a apei.

Inspectoratul Judeţean de jandarmi Alba – 20 de cadre cu unelte logistice (lopeţi).

UM 01684 Alba Iulia – 20 de cadre cu unelte logistice (lopeţi), 1 autobasculantă şi 1 buldoexcavator.

În vederea asigurării necesarului în regim de urgenţă a apei potabile pentru populaţia afectată, Crucea Roşie Română – Filiala Alba Iulia împreună cu SC Apa CTTA Alba şi ISUJ Alba vor distribui apă potabilă, în funcţie de nevoi.

