Echipa de robotică Xeo din Alba Iulia a obţinut locul 1 la competiţia regională şi merge la etapa naţională

Etapa naţională a competiţiei va avea loc la Bucureşti, în perioada 2-3 aprilie. Echipa de robotică formată din elevi ai Colegiului Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia a participat, în 28 februarie – 6 martie, la etapa regională organizată în format remote a competiţiei BRD FIRST Tech Challenge, adusă în România de Naţie prin Educaţie.

Sâmbătă, 12 martie, a avut loc premierea echipelor câştigătoare. Membrii echipei Xeo au câştigat Locul 1 la Inspire Award, cel mai râvnit premiu dintr-o competiţie FTC.

”Când vorbim despre câştigătorul unui premiu INSPIRE, vorbim despre o ECHIPĂ model, care e gata oricând să împărtăşească experienţa ei şi cu alte echipe şi în comunitate, o echipă ghidată de valoarea primordială a FIRST – Gracious Professionalism. Echipa câştigătoare a strălucit în toate categoriile de jurizare şi este un model pentru competiţia FIRST Tech Challenge, atât pe teren cât şi în afara lui”, transmite echipa Xeo.

În cadrul competiţiei desfăşurate online, au participat 59 de echipe care au avut de trecut prin inspecţiile tehnice, jucarea şi înregistrarea meciurilor, dar şi prin mai multe sesiuni de interviuri.

“Când am văzut numele nostru pe ecran sub titlul de Inspire Award I, am strigat cu toţii. Nu ne puteam stăpâni bucuria în acel moment. După luni de pregătire, nopţi nedormite şi sute de ore petrecute împreună la Centrul de Informatică, nu doar că am învăţat să lucrăm împreună şi ne-am apropiat, dar am devenit o familie. Laboratorul în care lucrăm a devenit o a doua casă”, au declarat membrii echipei.