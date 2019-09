Copil de 9 ani rănit grav la cap după ce o poartă de fotbal a căzut peste el

Politiştii din Aiud fac cercetări (in rem) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, in legătură cu un eveniment ce avut loc duminică seara în municipiul Aiud, in urma căruia un minor de 9 a a fost rănit.

Din primele cercetări a rezultat că, în data de 22.09.2019, în jurul orei 19.15, un minor de 9 ani, din comuna Rădeşti, în timp ce participa la o aniversare, la un local public din municipiul Aiud, s-ar fi căţărat pe o poartă de fotbal amplasată pe un teren ce aparţine localului respectiv şi a căzut, odată cu aceasta.

Se pare că poarta nu era asigurată la sol. În urma accidentului, minorul a suferit leziuni grave la cap si a fost transportat la spitalul din Alba Iulia.





