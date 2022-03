Salina Praid a fost gazda unei cine festive cu preparate transilvănene reinterpretate de un bucătar decorat cu stea Michelin

Prin cina organizată la Salina Praid, chef Szilárd Tóth a vrut să dovedească faptul că fine-dining poate redefini bucătăria tradiţională din Transilvania, păstrând reţetele tradiţionale şi folosind ingrediente locale. La eveniment au participat peste 100 de persoane care au putut vedea cum gastronomia modernă înseamnă calitate, cultură şi experienţe de neuitat, păstrându-se tradiţia şi respectând valorile gastronomice.

„Eu i-aş acorda o stea Michelin mamei mele. Generaţia lor nu a ştiut ce înseamnă sustenabilitate, dar au avut o bucătărie sustenabilă prin folosirea ingredientelor locale. Modernismul şi capitalismul au făcut să dispară o parte din tradiţii, dar vechile obiceiuri pot fi renăscute, pentru că valorile încă sunt vii în bucătăriile multor familii. Acestea ar trebui convertite la o formă modernă, pentru că ne oferă tot ce avem nevoie. Conceptul de sustenabilitate, foarte la modă astăzi, este o însuşire de bază a gastronomiei tradiţionale“, a spus chef Szilárd Tóth.

La cină au fost servite zece feluri de mâncare, preparate din ingrediente locale: cartofi cu icre de ştiucă, cremşnit de sângerete, ciorbă de creier afumat, burtă de miel cu brioşă cu seu, pâine de zi cu zi, brânză în chaeg cu sirop de muguri de pin, bulgăr de marţipan cu haioş de casă cu gem de prune.

Evenimentul este doar primul dintr-o serie de evenimente pe tematica gastronomiei, anul acesta urmând a fi programată o experienţă similară pentru turiştii care vor vizita Transilvania.

„Pe parcursul evenimentului am dorit să arătăm că gastronomia modernă, reprezentată de restaurantul Salt din Budapesta şi bucătarul Tóth Szilárd, premiat cu stea Michelin, se poate îmbina perfect cu valorile şi bucătăria tradiţională din Transilvania, chiar folosind o serie de reţete şi foarte multe ingrediente care provin din zonă. Dat fiind locaţia foarte specială, am avut un moment la începutul fiecărei cine când am dorit să trăim experienţa liniştii şi întunericului perfect, ceea ce este posibil doar într-o locaţie subterană. Suntem siguri că acest eveniment nu a fost singurul, ci doar primul dintr-o serie de evenimente ce vor promova potenţialul gastronomic al Transilvaniei", a declarant Attila Szasz, reprezentant al pensiunii Pava, unul dintre co-organizatori.

Evenimentul a fost susţinut şi de PRO Economica, fundaţie care se implică în promovarea micilor producători şi fermieri din regiune prin încurajarea lanţurilor hoteliere de a achiziţiona materia primă de la cei din Transilvania.

„Scopul nostru este să oferim comunităţilor locale sprijin pentru a dezvolta mici motoare economice, care să genereze venituri şi locuri de muncă. În contextul în care România continuă să importe foarte multe produse procesate, este important să existe un sprijin susţinut la adresa producătorilor locali şi a comunităţii, începând de la ferme, facilităţi de producţie şi terminând cu hotelurile şi infrastructura turistică.” a declarat Monika Kozma, Director Executiv Fundaţia Pro Economica.

Istoria exploatării sării din Transilvania îşi are originile undeva în epoca romană. „Tăieturile de sare” de la suprafaţă, abandonate de romani, au fost preluate de avari şi mai apoi de bulgari. Unul dintre căpeteniile ungurilor „Töhötöm” a fost informat de iscoadele sale, că în Ardeal „se sapă sare”. După anul 1003 vasele care transportau sare, ale împăratului Ştefan I. cel Sfânt, circulau cu regularitate pe râul Mureş.

Mineritul subteran propriu-zis s-a început la Praid în anul 1762 când, sub conducerea inginerului de mine austriac Johann Frendl, a fost deschisă mina Iosif (ocna „clopot“). Sarea extrasă, legată în piei de bivoli, a fost trasă la suprafaţă cu ajutorul crivacului, acţionat cu patru perechi de cai. Extragerea sistematică a sării a început în anul 1787, când salina din Praid trece în proprietatea visteriei de la Viena. Conform scriitorului Orbán Balázs, în anul 1861 întregul Ţinut Secuiesc şi Scaunele Săseşti utilizau sarea din Praid. În anul 1864 s-a deschis mina Paralela, având formă trapezoidală, iar în anul 1898 s-a început deschiderea galeriei Elisabeta, în partea nord-estică al masivului de sare.

Baza de agrement este amenajată la „Orizontul 50", care se află la o adâncime de 120 m de la suprafaţă. Odată ajunşi la nivelul Bazei de agrement, vă puteţi bucura de prezenţa tuturor dotărilor specifice unei mici comunităţi: sistem de iluminat, wireless şi televiziune, terenuri de joacă pentru copii, spaţii de creaţie şi agrement, capelă ecumenică, cafenea, cinema 3D şi o farmacie cu produse naturiste – şi, timp de două seri, un „restaurant” cu o stea Michelin.



Salina Praid este vizitată anual de aproximativ 400 000 de persoane, în sezonul de vară numărul vizitatorilor ajungând la 2500-3000/zi.