O agenţie de turism va lansa zboruri charter între Constanţa şi Almaty. Cât va costa o vacanţă în Kazahstan

Corina Martin şi Ali Armagan Otlak, director al Turkish Airlines Constanţa, însoţiţi de conducerea Aeroportului Constanta, se află, în perioada 9-16 noiembrie, în Almaty, Kazahstan, unde poartă negocieri în acest sens cu touroperatori kazahişsi autorităţi locale.

"Mistral Tours are o activitate de 24 de ani ca touroperator în România, în Constanţa şi în Mamaia, ne-am înfiinţat şi o filială în Chişinău, Republica Moldova, acum câţiva ani, şi acum prin acest proiect, lansăm Mistral Kazahstan. În urmă cu trei ani am lansat un circuit Moscova – Sankt Petersburg – Istanbul, cu plecare din Constanţa, care s-a bucurat de foarte mare succes. Şi pentru că acel proiect a atras foarte mulţi turişti români către Rusia, dar a şi redeschis destinaţiile româneşti către o serie de turoperatori ruşi, acest demers a atras şi atenţia Asmbasadorului Kazahstanului de la acel moment, care mi-a facilitat discuţii şi parteneriate cu turoperatori kazahi, pentru a le propune şi acestora pachete de vacanţă în România. În acest an am dezvoltat relaţia de colaborare cu actualul ambasador al Kazakhstanului în România, Excelenţa sa, Nurbakh Rustemov, şi de aceea noi, la Mistral Tours, ne-am propus să deschidem circulaţia turistică între România şi Kazakhstan, să atragem kazahi în România, în sejururi şi circuite (şi vorbim de o piaţă de turişti cu un potenţial foarte mare de călătorii şi cu bugete de vacanţă foarte mari, turişti care caută acum o destinaţie nouă), dar şi să promovăm mai mult Kazakhstanul ca destinaţie pentru vacanţele şi călătoriile românilor. Este modul nostru de a promova în continuare destinaţiile româneşti pe o piaţă pe care n-a atacat-o nimeni dintre touroperatorii români până acum, în acelaşi timp ne propunem ca practic să lansăm aceste tururi pentru turiştii români în Kazahstan", a declarat Corina Martin, pentru News.ro.

Ea precizează că, în luna septembrie, a adus în România, în premieră, turoperatori din Kazakhstan, pe care i-a invitat în destinaţii turistice cunoscute din România.

”Au fost atât de încântaţi, încât acum deja pregătim pentru aceste agenţii pachete cu circuite turistice în România, care vor începe cu aterizare la Constanţa, sejur de 2 sau 3 nopţi în resorturi all inclusive pe litoral, deplasare şi croazieră în Delta Dunării, apoi trecerea spre Transilvania către Poiana Braşov – Braşov – Bran – Castelul lui Dracula, Peleş la Sinaia şi, evident, două nopţi în Bucureşti. Dacă reuşim însă să introducem un zbor charter între Almaty şi Constanţa, pe acest zbor vom putea aduce şi grupurile de turişti români pe care le vom organiza către Kazahstan", a spus Corina Martin.

Kazahstanul nu este o destinaţie la fel de convenabilă ca preţ precum este Egiptul în acest moment, foarte la modă în acest an în România, precizează ea.

"Kazahstanul nu este o destinaţie cu preţ de city-break. Distanţa este una mai mare şi asta face ca preţul biletului de avion să fie mai mare. Însă în Kazakhstan găsim tarife foarte bune pentru masă de exemplu, tarife foarte bune pentru cazare, excursiile opţionale au şi ele tarife foarte accesibile, iar tururile şi experienţele sunt fantastice. Deci pachetul de fapt de cazare, masă şi tururi locale în interiorul Kazahstanului este extrem de convenabil ca preţ. Neaşteptat de mic pentru un turist român care s-ar aştepta probabil să cheltuiască mai mult. O vacanţă în Kazahstan ar putea costa 1.000 de euro probabil, aceasta este simularea pe care noi am făcut-o acum", a precizat ea.

Kazahstanul este o destinaţie nouă pentru români, o destinaţie poate de nişă.

"De fapt, kazahii sunt asemănători cu românii în multe aspecte: veselia, dorinţa de a petrece, dorinţa de a bea şi de a mânca bine, de a vedea şi de a cunoaşte şi de a experimenta, sunt comune la ambele popoare şi asta face ca şi în România kazahii să aibă şanse să se simtă bine atunci când vor veni, dar şi românii să aibă experienţe fantastice la care poate că unii au visat, poate unii nici nu şi le-au imaginat", a precizat ea.

Corina Martin afirmă că deja mai multe familii de români aşteaptă acest pachet turistic de circuit în Kazakhstan.

"Deja am stabilit cu un touroperator din Kazakhstan cu care am avut zilele acestea o întâlnire ca din martie 2022 să pornim în primul circuit, care o să fie şi o combinaţie practic între Kazakhstan şi Turkmenistan. Probabil vom avea şi un alt pachet care să combine Turkmenistanul cu Almaty, o regiune extrem de ofertantă şi generoasă în care de altfel ne aflăm noi acum şi cu Nur-Sultan, numele actual al capitalei Kazahstanului, fostul nume fiind Astana", mai spune Corina Martin.

Ea spune ca este o promotoare a vacanţelor şi călătoriilor în general ca lecţii de viaţă, ca aventuri.

"Oamenii acum caută experienţe în întreaga lume, nu cumpărăm un pat, o noapte de cazare sau un hotel, asta găsim oriunde, nu cumpărăm neapărat un prânz sau o cină, servicii de masă şi mâncare bună şi gustosă, noi vindem experienţe la Mistral Tours. Asta este ceea ce îşi doresc oamenii acum, mai ales în această perioadă în care cu toţii ne-am dorit şi am visat să călătorim şi - de ce nu - în destinaţii prea puţin cunoscute de turiştii români aşa cum este acum acest moment în care noi vom promova vacanţele în Kazakhstan", adaugă ea.

Turiştii kazahi sunt recunoscuţi ca având un buget foarte mare de vacanţă, sunt turişti care călătoresc cu familia extinsă, sunt familii numeroase.

"Ne dorim să introducem de fapt un zbor charter între Almaty şi Constanţa, acest zbor charter ne-ar permite nouă să aducem turişti cazahi în serii de câte o săptămână sau două săptămâni, pentru că vom propune nu doar sejururi între o singură destinaţie de exemplu sejur pe litoral, vom propune sejururi combinate. Nu am niciun fel de emoţie legat de reuşita acestui nou produs pe care Mistral Tours îl va lansa. Oamenii caută experienţe fascinate în care să descopere lucruri noi, iar eu sunt convinsă că această destinaţie, Kazahstan, este o surpriză extrem de fascinantă", a precizat Corina Martin.

Zborurile între România şi Kazahstan vor fi operate de Turkish Airlines, pentru cei care vor să meargă individual sau în grupuri mai mici.

"Turkish Airlines este compania pe care ne bazăm pentru primele grupuri de români în Kazahstan. Dacă vom reuşi însă să stabilim un zbor charter, scopul nostru este să adunăm mai multe agenţii de turism care să vândă locuri în avion către Kazahstan şi din Kazahstan spre România. Turkish Airlines este compania aeriană care ne poate permite să creăm cele mai flexibile pachete turistice de mai multe nopţi, combinând pachetul turistic inclusiv cu Turkmenistan sau altă ţară din zonă. De asemenea, o escală, chiar şi mai lungă, în Istanbul, poate fi un avantaj", a mai spus ea.

Una din variantele luate în calcul este un zbor pe relaţia Constanţa-Almaty-Nur-Sultan-Istanbul şi înapoi spre Constanţa.

"Marea mea dorinţă este să promovăm şi România în afara ţării, lucru pe care eu îl fac deja de 15 ani. Un minister de la Bucureşti nu are posibilitatea, nici bugetul şi nici cunoştinţele necesare, câtă vreme este condus politic, pentru a promova destinaţii precum Sibiu sau Delta Dunării ori litoralul românesc, Timişoara sau Braşov", a mai spus ea

Ea afirmă că ideal era ca fiecare judeţ să aibă o asociaţie de prmovare turistică, lansată cu sprijinul consiliilor judeţene, primăriilordin judeţ, hotelierilor şi agenţiilor de turism.

"Judeţele din România trebuie să intre în competiţie unele cu celelalte, destinaţiile româneşti chiar să concureze între ele. Chiar dacă Grecia, Turcia, Bulgaria şi alte state vin din spate, fiecare destinaţie din România trebuie să se promoveze mai mult pentru a atrage turiştii români, de care deocamdată, din păcate, România este dependentă. Noi avem cel puţin 95% turişti români în România", a adăugat Corina Martin.

Mai mult, agenţia Mistral Tours şi Turkish Airlines îşi propun să atace şi piaţa Japoniei.

"Ar fi practic a patra piaţă unde vom lansa un infotrip cu agenţii de turism din Japonia. România nu s-a ofertat pe pieţele externe, autorităţile nu au făcut niciun fel de campanie de promovare. Împreună cu Turkish Airlines vrem să atacăm aceste pieţe care pot fi de nişă, pentru că va trece ceva timp până vom dezvolta grupuri numeroase către aceste destinaţii", a precizat ea.