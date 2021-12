STUDIU Mai mult de jumătate dintre români au ca principal obiectiv pentru anul 2022 reluarea obiceiurilor sănătoase

Conform rezultatelor celui de-al patrulea sondaj anual „Writing Off the End of the Year” realizat la comanda Herbalife Nutrition, 58% dintre români intenţionează să îşi facă promisiuni de Revelion pentru 2022, obiectivul principal fiind o alimentaţie mai sănătoasă (41%), mai ales pentru respondenţii între 18 şi 24 de ani (64%). Un al doilea obiectiv pe care şi l-a propus un procent de 39% dintre respondenţi este acela de a face mişcare mai des, urmat de cel care acordă o atenţie mai mare îngrijirii personale (31%).

Dintre românii care îşi doresc un stil de viaţă sănătos, 47% au vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani, respectiv 42% cu vârsta cuprinsă între 25 şi 40 de ani. De asemenea, acelaşi procentaj de respondenţi pentru fiecare categorie de vârstă menţionată îşi doreşte să facă şi mişcare mai des - 47%, respectiv 41%. Primul obiectiv este planificat în aceeaşi măsură şi de femei şi de bărbaţi (42%).

Întrebaţi dacă anul acesta îşi respecta promisiunile mai mult decât în anii trecuţi, 67% dintre români au răspuns că cel mai probabil sau destul de probabil aşa vor face, cei mai mulţi dintre ei fiind bărbaţi (69%).

Sondajul „Writing off the End of the Year” a fost realizat în intervalul 5-11 octombrie 2021 pe un eşantion de 626 de respondenţi din România.