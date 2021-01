O păpuşă Barbie cu chipul poetei şi activistei Maya Angelou, lansată în Statele Unite FOTO

Noua păpuşă Barbie, a cărei faţă este sculptată "după chipul dr. Angelou" şi care are capul acoperit cu o eşarfă, poartă bijuterii şi o rochie înflorată, se alătură exemplarelor din seria "Inspiring Women" din care mai fac parte Rosa Parks şi Florence Nightingale.

Mattel a descris-o pe Angelou ca fiind "potrivită" seriei, care celebrează "femeile care şi-au asumat riscuri, au schimbat regulile şi au deschis calea pentru generaţii de fete cu visuri mult mai îndrăzneţe".

Autobiografia din 1969 "I Know Why the Caged Bird Sings" a fost considerată "o relatare captivantă a depăşirii adversităţilor de la începutul vieţii ei". În 1993, ea a devenit prima poetă afro-americană care a ţinut un discurs la ceremonia de învestire a preşedintelui american. "A fost un tribut remarcabil adus moştenirii ei literare şi a atras atenţia lumii asupra întregii ei opere", a spus Mattel.

Fiul lui Angelou, Guy Johnson, a declarat pentru Today că este încântat că mama sa a fost aleasă să devină păpuşă Barbie, adăugând că speră ca aceasta "să inspire noi generaţii de profesori, scriitori şi activişti".

Păpuşa Angelou va fi vândută pentru 29,9 dolari, cu doar două exemplare pentru o persoană.