Cum arată dansatoarea care a fost concediată de la un hotel de lux pe motiv că e prea grasă: „Am fost şocată“

Elena Smith, care lucra ca dansatoare într-un hotel din Marrakesh, a fost concediată după ce managerul său i-a transmis că ar mai trebui „să slăbească câteva kilograme“, scrie Daily Mail

Tânăra în vârstă de 23 de ani susţine că a fost concediată la doar o săptămână după ce primise o ofertă de lucru la un hotel de lux din Maroc, pe motiv că este prea grasă.

Femeia a decis să facă cunoscută această poveste pentru a demonstra presiunea care se pune pe femeile din industria dansului.

„Managerul meu mi-a spus că şefii de la hotel s-au plâns că sunt prea grasă şi că au de gând să mă concedieze din această cauză. Am fost şocată. De când am ajuns în Marrakesh am slăbit oricum din cauza antrenamentului, aşa că m-a luat prin surprindere când mi s-a spus asta. Le-am explicat că merg zilnic la sală şi că mănânc sănătos, că nu pot face mai mult de atât. Dar ei mi-au zis să găsesc o soluţie. Apoi mi s-a dat ultimul salariu. Mi s-a spus că şefii nu mă mai vor, pentru că sunt prea grasă”, a declarat Smith, care este originară din Epsum.

FOTO Profimedia

Ca să primească jobul, Elena le-a trimis angajatorilor fotografii şi filmuleţe şi a dat un interviu video. A început să lucreze la hotel în luna iunie şi avea contract până în ianuarie 2020, însă a fost concediată după o lună.

„Managerul mi-a zis că o să lupte pentru mine, ca să nu fiu dată afară. Am reuşit să slăbesc două kilograme într-o săptămână, dar apoi mi s-a spus că nu mai e nevoie de mine. Aşa arată această industrie, în care oamenii trebuie să devină suplii, dar o mulţime de persoane, în special fete tinere, sunt vulnerabile şi suferă masiv din cauza înfometării, anxietăţii şi depresiei“, a mai spus ea.

Deşi a avut un contract încheiat pe perioada iunie 2019 – ianuarie 2020, acesta a fost rupt în august 2019, a mărturisit tănăra. „Nici nu mi-au plătit zborul spre casă, chiar dacă în contract era stipulat acest aspect“, a continuat femeia.

După ce a participat la mai multe cluburi de dans în timpul şcolii, a făcut cursuri de dans la The Brit School, până când s-a mutat să studieze dansul şi muzica la The Centre Park PAC, pe vremea când avea 18 ani.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: