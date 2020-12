10 lucruri care să nu-ţi lipsească din bucătărie, de la prize până la electrocasnice

Iar pentru a te bucura mai mult de activităţile plăcute, am realizat o listă cu 10 lucruri care nu-ţi lipsească dintr-o bucătărie modernă, cu ajutorul a trei arhitecţi:

1. Electrocasnice incorporabile

Inclusiv frigiderele ar trebui să fie încorporate în mobilă, pentru a nu aduce un volum suplimentar, crede arhitectul Sergiu Califar de la Pure-Mess Design: „Atunci când îmbraci maşina de spălat vase sau frigiderul în acelaşi material ca restul mobilei, obţii un aspect mai elegant”, adăugă el.

Stilul pe care Sergiu îl urmăreşte pentru o bucătărie modernă este unul cât mai puţin fragmentat, în care elementele să aibă o continuitate naturală şi o uniformitate vizuală, iar elementele de accent să nu apară în mod întâmplător, ci planificat.

2. Mobilier din MDF vopsit în culori pastelate sau neutre

Culoarea poate influenţa pofta de mâncare, aşa că orientează-te spre culori mai puţin bombastice

Sergiu recomandă MDF-ul pentru mobila dintr-o bucătărie în care se găteşte în mod constant. În comparaţie cu PAL-ul laminat, MDF-ul vopsit nu are probleme cu canturile dezlipite din cauza aburului sau cu materialul care pur şi simplu se umflă din cauza umezelii.

În plus, el optează întotdeauna pentru mobilier în culori pastelate, neutre sau non-culori. “În anii 2000, nu exista o varietate de culoare atât de mare. Oamenii îşi făceau bucătăriile în culori precum verde intens, portocaliu sau roşu. Alea sunt cele mai mari greşeli”, adaugă Sergiu, căci culorile tari ar trebui să se regăsească în elemente de accent în proporţii mici, dar şi pentru că că nuanţele bombastice stimulează excesiv simţurile.

3. Lumină suficientă

Nu te baza doar pe lumina naturală de afară. Luminează cât mai bine bucătărie cu becuri de aceeaşi temperatură

Tot Sergiu Califar e de părere că lumina din bucătărie ar trebui să fie uniformizată şi întotdeauna prezentă acolo unde ai nevoie. Dacă ai mai multe surse, ai grijă ca toate să aibă acelaşi tip de lumină, nu una caldă şi alta rece. Arhitectul recomandă lumină la o temperatură neutră spre caldă.

„Pe lângă iluminat general, este important ca într-o bucătărie modernă să existe şi lumina de lucru, pentru ca toate activităţile din spaţiu să se desfăşoare optim. În funcţie de situaţie, poţi folosi profile cu banda LED sau spoturi montate sub corpurile suspendate, spoturi aplicate deasupra corpurilor suspendate, aplice sau pendule care să lumineze zona blatului de lucru”, adaugă Arhitecta Beatrice Marta de la Something we design.

4. Spaţii de depozitare

Pentru mai mult spaţiu de depozitare, adu dulapurile până la înălţimea tavanului

Alt element esenţial e spaţiul de depozitare generos, mai ales în cazul în care nu ai o cămară separată. Dacă toate oalele, vesela, tacâmurile, accesoriile, tăvile şi decoraţiunile culinare trebuie să încapă în bucătărie, Beatrice Marta recomandă dulapuri superioare înalte până în tavan, accesorii magnetice care te pot ajuta să depozitezi cuţite şi alte usensile pe pereţi până la depozitarea pe uşile dulapurilor sau într-un cărucior ce se poate deplasa între bucătărie şi dining. Şi sertare, căci sunt foarte utile pentru segmentarea obiectelor: sertare de tacâmuri, sertare de ustensile, sertare de snacks-uri şi dulciuri sau chiar sertare de depozitare a pungilor, nelipsite din bucătăriile locale.

5. Hota performantă

Nu subestima puterea hotei într-o bucătărie în care se găteşte mult





Fereastra deschisă nu funcţionează prea bine în combinaţie cu hota, ba chiar sabotează eforturile ei, aşa că nu te baza pe acest duo pentru a scăpa de mirosuri. Mai bine, urmează sfatul lui Beatrice şi orientează-te spre o hotă performantă, care să se integreze în design, dar să facă şi faţă nevoilor. Raportează materialul şi dimensiunea la bucătăria ta şi ţine cont că nivelul minim de absorbţie se poate calcula după formula: lungimea x lăţimea x înălţimea bucătăriei x 10.

