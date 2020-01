Recorduri pentru Toyota România în 2019, creştere accelerată, de 33%, iar cota de piaţă a atins 4,3%.

Trendul pozitiv înregistrat la nivelul vânzărilor demonstrează că un segment important de consumatori români a rămas fidel mărcilor Toyota şi Lexus într-o piaţă în creştere, iar alţii noi au devenit consumatori ai brandului.

„Anul 2019 ne-a adus o creştere record a cotei de piaţă, până la 4,3%, pe fondul unei cereri puternice pentru modelele hibride, dar şi al lansărilor de noi modele dotate cu tehnologii avansate de propulsie. Am promis că 2019 va fi anul Toyota în România şi ne-am ţinut de cuvânt. Am crescut de la o lună la alta, de la un an la altul, iar rezultatele bune nu sunt numai o confirmare a faptului că avem un business de succes, ci şi un pas înainte făcut în direcţia protecţiei mediului. Suntem numărul 1 pe segmentul de piaţă al hibrizilor datorită clienţilor noştri, cărora le mulţumim pentru încrederea acordată”, a declarat Edit Târcolea, general manager Toyota România, parte a grupului britanic Inchcape.

Principalii piloni de creştere ai Toyota comparativ cu 2018 au fost modelele Aygo (+52%), Yaris (+31%), Toyota C-HR (+45%) şi noul RAV4 (+65%), care au înregistrat performanţe în linie sau peste cele ale segmentelor din care fac parte. De asemenea, Lexus, unul dintre cele mai tinere branduri de lux din România, a înregistrat un avans în vânzări de 69%, în condiţiile în care segmentul auto premium a rămas la nivelul anului 2018.

Evoluţia semnificativă a vânzărilor de maşini Toyota şi Lexus în România se înscrie în rezultatele substanţiale obţinute la nivel european de către Toyota Motor Europe, care a anunţat o cotă de piaţă în creştere în 2019, până la 5,3%, în contextul unei pieţe stabile. Anul trecut au fost comercializate peste 1 milion de vehicule Toyota, cifră atinsă pentru prima oară din 2008, în creştere cu 4,5% comparativ cu anul precedent. Vânzările totale ale mărcii Lexus au crescut cu 14,5% în 2019, până la un număr record de 87.206 vehicule.

Cu peste 550.000 de vehicule hibride vândute în 2019 la nivel european, Toyota şi Lexus oferă un total de 20 de modele hibride, cea mai largă gamă de vehicule hibride complete din industrie.

„Ajunsă la cea de-a patra generatie, tehnologia noastră hibridă reprezintă peste jumătate din vânzările noastre în Europa. Acest rezultat confirmă atingerea obiectivului nostru de a oferi electrificare pentru cei mulţi, nu doar pentru cei aleşi. De asemenea, costul total de exploatare redus reprezintă unul dintre atuurile principale ale acestei tehnologii, iar nivelul scăzut al emisiilor, alături de un consum redus, de calitate şi de durabilitate fac din maşinile Toyota un vehicul care a câştigat definitiv încrederea clienţilor noştri”, a declarat Eduard Diaconu, director de Vânzări şi Reţea în cadrul Toyota România, parte a grupului britanic Inchcape.