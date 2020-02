Foto Test Drive Renault Clio 1.0 TCe - Confirmare urbană

Am întâlnit voci care reproşau maşinii o linie prea conservatoare, că ar fi ”aproape identică” cu vechea generaţie. În primul rând maşina are uşor alte dimensiuni, paradoxal, este mai compactă. Lungimea s-a micşorat cu 12 mm, lăţimea a crescut cu 67 mm, este mai scund cu 8 mm, dar linia acoperişului este diferită pentru că la nivelul eleronului spate maşina este mai scundă cu 48 mm. Ampatamentul este mai mic cu 6 mm... dar cu toate acestea spaţiul interior a crescut. Volumul portbagajului a crescut de la 300 litri la 340/391 litri, ceea ce reprezintă un record în clasă, sunt modele compacte cu un portbagaj mai mic decât cel oferit de noua generaţie Clio.

Am trecut în revistă dimensiunile şi volumele pentru a ”desena” o schiţă a maşinii, pentru a înţelege că este altceva noua generaţie. Că la nivelul designului sunt asemănări cu a patra generaţie, se prea poate, deşi la nivelul detaliilor, a cincea generaţie Clio adoptă actualul limbaj de design Renault, ceea ce Clio 4 nu avea.

Un interior spaţios la nivelul locurilor faţă, cu un spaţiu bun pentru locurile spate. La o înălţime de aproape 1.90 metri, cu o poziţie corectă la volan, am loc să urc în spate şi să accept provocarea unei călătorii de 200 km. Linia înaltă a geamurilor spate fură puţin din lumină pentru pasagerii din spate, iar dacă se optează pentru pachetul cu geamuri spate şi lunetă cu tentă închisă... se amplifică puţin senzaţia.

Ergonomic, postul de conducere stă foarte bine, iar poziţionarea portret a tabletei se dovedeşte utilă şi odihnitoare. Îţi permite, în cazul în care utilizezi navigaţia sau o aplicaţie pentru a naviga o perspectivă mult mai bună asupra traseului, iar în mediul urban îţi permite mult mai uşor să circuli mai fluid, nu să te surprindă o voce care îţi spune: ”Virează brusc la dreapta”... de pe banda a treia. În cazul conectării unui telefon via Apple CarPlay sau Android Auto... pe display vor intra mai multe pictograme ale aplicaţiilor, nu mai eşti nevoit să navighezi printre ecrane pentru a găsi aplicaţia dorită.

1.0 TCe 100 CP

Deja un propulsor care a reuşit în bună măsură să mă convingă de la primul contact avut cu el la momentul testelor internaţionale cu noua generaţie Renault Clio. Vorbim despre un propulsor cu trei cilindri de 999 cmc care dezvoltă 100 CP la 5.500 rpm şi un cuplu motor de 160 Nm la 2.750 rpm. Un propulsor deservit de o cutie manuală cu 5 trepte, cu primele patru rapoarte gândite pentru a-ţi oferi reprize pentru o evoluţie dezinvoltă în trafic. Nu vei doborâ niciun record de viteză cu acest propulsor, ai nevoie de 11,8 secunde pentru a ajunge la 100 km/h. Treapta a cincea este suficient de lungă pentru a permite atingerea unei viteze maxime de 187 km/h. Dacă în Portugalia, puţin forţaţi de avionul pe care riscam să-l pierdem am alergat puţin pe autostradă. Până spre 170 km/h maşina accelerează corect, ajunge şi la 180 km/h, dar are nevoie de puţin timp. Într-un regim de ”prinde avionul”, regim în care am rulat destul de alert pe autostradă... Clio cu acest propulsor ne-a dus la aeroport cu un consum mediu de 7,2 litri.

Dar în Bucureştiul nostru care se luptă pentru unul dintre primele locuri în topul celor mai aglomerate oraşe de pe planetă... cum se va descurca noul Clio cu acest propulsor. Un weekend, un tată care doreşte să nu îşi dezamăgească fata care doreşte un trening nou pentru orele de sport... şi uite aşa ne-am urcat într-o sâmbătă la 9.30 A.M. în maşină şi am vizitat tot ce este centru comercial şi adăposteşte şi magazine cu echipament sportiv. Undeva spre ora 6.30 P.M reveneam acasă cu misiunea îndeplinită. Până la 250 km am mai avut nevoie doar de câţiva kilometri rulaţi vineri, duminică şi luni. Am fost tentat să cred că aş putea ”minţi” vis-a-vis de consumul mediu de 6.6 litri, traficul de weekend este ceva mai lejer. Dar am compensat cu zilele de vineri şi luni când traficul este locul unde lumea îşi poate verifica liniştită conturile de social media, realiza selfie-uri... adică orice altceva mai puţin condus.

Un propulsor cu trei cilindri care nu este la fel de echilibrat ca unul cu patru, adică vei resimţi mici vibraţii la ralanti, dar odată pornit acestea se dizolvă. Chiar dacă pe hârtie sunt doar 160 CP, maşina surprinde la capitolul reprize în primele trepte, în utilizarea cotidiană nu vei resimţi nevoia de mai multă putere. Personal am apreciat şi desenul pedalierului, unul pe care l-aş dori şi într-un Megane RS.

Un consum mediu de 6.6 litri pentru un traseu de 250 km, toţi rulaţi urban... este o valoare foarte bună pentru un propulsor turbo.

Noua generaţie Renault Clio surprinde plăcut la capitolul impresie generală, cu un mesaj atât de diferit comparativ cu a patra generaţie. Dacă până acum Clio era o opţiune în segmentul B, de acum Clio are toate argumentele de a fi o opţiune şi pentru segmentul C. Are o listă bogată de echipamente, inclusiv funcţii avansate de asistenţă la condus. Pentru versiunile superioare de echipare calitatea percepută este la un cu totul alt nivel decât la vechea generaţie.

Fişă Tehnică Renault Clio 1.0 TCe

Motor – Turbo, L3, 999 cmc, 190 CP @ 5.000 rpm, 160 Nm@2.750 rpm. / Transmisie – cutie manuală 5 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 187 km/h v.max, 0-100 km/h în 11,8 secunde / Portbagaj – 340/391 litri / Rezervor – 42 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.050/ 1.798/ 1.440, ampatament – 2.583 / Consum mediu declarat – 4,4 litri/ 100 km / Preţ de bază – 11.900 euro cu TVA inclus