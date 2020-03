BMW Group România extinde oferta de servicii de finanţare

Avantajul BMW Select este un pachet bazat pe o valoare reziduală garantată de până la 64%, în funcţie de model. Aceasta asigură o rată scăzută şi flexibilitate la finalul perioadei de finanţare: clientul poate opta să returneze automobilul fără a mai fi necesar să plătească valoarea reziduală garantată sau să o plătească/refinanţeze pentru a păstra automobilul.

Programul a fost extins în ultimii ani şi pentru marca MINI, sub numele de MINI Select, dar şi pentru automobilele rulate cu garanţie BMW Premium Selection, care sunt ofertate după un ciclul de finanţare BMW Select.

Pe multe din pieţele europene, precum Germania sau Marea Britanie, finanţarea cu valoare reziduală garantată este principalul instrument de achiziţie din piaţă. În România, produsul a cunoscut o creştere constantă. În 2019, volumul automobilelor finanţate prin BMW Select a crescut de aproape două ori faţă de 2017 şi de aproape patru ori faţă de 2016, un semnal important că acest produs capătă recunoaştere tot mai mare pe piaţa locală.

Acum, BMW Financial Services extinde încă o dată pachetul de servicii Select şi îl face şi mai accesibil: avansul minim a scăzut la 5% (cu 5 puncte procentuale) pentru prima achiziţie şi la 0% pentru o nouă achiziţie consecutivă BMW Select (la returnarea automobilului precedent). Suplimentar, perioada de finanţare a fost extinsă până la 5 ani (de la 4 ani), cu o valoare reziduală garantată de până la 49%.

"Programele noastre de finanţare fac modelele premium accesibile. Transferă efortul de la preţul de achiziţie către costurile lunare de utilizare prin garantarea unei valori reziduale mari. În acelaşi timp, flexibilitatea programului BMW Select permite orice decizie la finalul perioadei de finanţare, de la returnarea automobilului la achiziţie şi chiar refinanţare. Prin opţiunea de avans zero facem încă o dată acest produs şi mai atractiv”, explică Ştefan Pricop, Country Manager BMW Financial Services România şi Bulgaria.

The 1 Goes On City Break

Caravana "The 1 Goes On City Break" invită la descoperirea noului BMW Seria 1 şi marchează extinderea serviciilor BMW Select. În perioada 2 martie - 15 aprilie vor fi acoperite 12 oraşe, cu opriri la 14 dealeri autorizaţi BMW: Bucureşti (2-7 martie), Ploieşti (10-14 martie), Sibiu (10-12 martie), Cluj-Napoca (14, 16-19 martie), Braşov (17-21 martie), Târgu Mureş (21, 23, 24 martie), Constanţa (24-28 martie), Satu Mare (26-28 martie), Oradea (31 martie - 2 aprilie), Brăila (31 martie - 4 aprilie), Timişoara (6-9 aprilie), Iaşi (7-9 aprilie), Bucureşti (11, 13-15 aprilie).