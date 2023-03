7 martie. Actrița Rachel Weisz împlinește 53 de ani. Cum l-a cunoscut pe Daniel Craig, soțul său

Pe 7 martie 1939 se năștea Florin Halagian, fotbalist și antrenor român. La aceeași dată, dar în 1970, a venit pe lume și actrița britanică Rachel Weisz, iar în 2013 a murit Damiano Damiani, regizorul primei părţi a serialului „Caracatița”.

7 martie 1395 - Semnarea tratatului de alianță împotriva otomanilor

Tratatul de prietenie şi alianţă împotriva otomanilor, încheiat între Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti (1386-1418), şi Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei (1387-1437) a fost semnat la Braşov, pe 7 martie 1395.

7 martie 1441 - Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei

Cel mai faimos voievod al Transilvaniei medievale a fost, încă din timpul vieţii sale, un personaj legendar, a cărui origine şi ascensiune au fost dezbătute intens de istoricii români şi maghiari. Erou al maghiarilor, românilor şi sârbilor, istoria voievodului transilvan este înţesată de mituri, iar cea mai cunoscută legendă despre Ioan de Hunedoara îl plasează ca fiu nelegitim al regelui Ungariei, Sigismund de Luxemburg.

Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei pe 7 martie 1441 și a deţinut această funcţie pe lângă cea de comite al Timişoarei şi de ban al Severinului (1441-1456).

A murit pe 11 august 1456, la doar trei săptămâni după marea victorie a armatelor creştine împotriva otomanilor care au asediat Belgradul, cea mai strălucită victorie a lui Ioan de Hunedoara. S-a întâmplat în tabăra lui de la Zemlin, în apropiere de Belgrad. Sfârșitul voievodului transilvănean, susţin istoricii, a fost cauzată de epuizarea fizică şi de epidemia care cuprinsese tabăra militară, pustiită de armatele sale, după retragerea turcilor.

7 martie 1938 - s-a născut biologul David Baltimore, laureat al Premiului Nobel

David Baltimor, biolog molecular și virusolog de origine americană, deținător al titlului de doctor habilitat în științe medicale (din 1964), este fondatorul Institutului Whitehead. Renumitul cercetător a primit, în 1975, Premiul Nobel pentru medicină și fiziologie, împreună cu Renato Dulbecco și Howard Martin Temin.

7 martie 1939 - s-a născut Florin Halagian, fotbalist și antrenor român

Ca fotbalist, Florin Halagian (7 martie 1939 - 12 august 2019) a evoluat pe postul de mijlocaş la Dinamo, Progresul, Pompierul Bucureşti, Dinamo Piteşti, Petrolul, Minerul Baia Mare şi Vagonul Arad.

Halagian a adunat 878 de meciuri ca antrenor pe prima scenă, locul 1 detaşat în clasamentul all-time, pe parcursul carierei pregătind echipele de club FC Argeş, FC Olt, Steaua Bucureşti, Universitatea Craiova, Victoria Bucureşti, Dinamo Bucureşti, FC Inter Sibiu, FC Naţional, FCM Bacău, FC Braşov, Ceahlăul Piatra Neamţ, CS Mioveni şi Gloria Bistriţa, unele dintre acestea pe parcursul mai multor mandate. De asemenea, a condus şi echipa naţionala Olimpică a României şi pe cea de tineret. S-a retras din antrenorat în 2010.

7 martie 1970 - s-a născurt actrița Rachel Weisz

Actrița britanico-americană Rachel Weisz, recompensată, de-a lungul carierei, cu premii importante, printre care un Oscar (pentru rolul său din pelicula The Constant Gardener), un Golden Globe Award și un British Academy Film Award, a debutat în 1994, în Death Machine.

A devenit cunoscută după interpretarea rolului personajului Evelyn Carnahan din seria de filme de acțiune hollywood-iene „The Mummy” (1999) și „The Mummy Returns” (2001). A interpretat o serie de roluri în filme ale anilor 2000 precum „Enemy at the Gates” (2001), „About a Boy” (2002), „Constantine” (2005), „The Fountain” (2006) și The „Lovely Bones” (2009).

S-a căsătorit cu actorul Daniel Craig în 2011. Povestea lor de iubire s-a înfiripat în a doua parte a vieţii, deşi cei doi s-au cunoscut cu mult înainte de a deveni celebri.

Starul din James Bond şi actriţa de origine iudaică s-au întâlnit în timpul studiilor universitare - pe când el studia la Guildhall School of Music and Drama, iar ea era studentă la Trinity Hall, Cambridge. Se întâmpla în anii '80, dar s-au remarcat cu adevărat abia în 1994, la National Theatre Studio, când au lucrat împreună la piesa „Les Grandes Horizontales”. Cei doi sunt recunoscuţi pentru discreţia legată de relaţia lor.

7 martie 1971 - s-a născut actorul american Peter Sarsgaard

A devenit faimos după „Shattered Glass” (2003), film în care a interpretat rolul unui jurnalist, Charles „Chuck” Lane, rol care i-a adus si o nominalizare la „Golden Globe“.

Printre filmele în care a mai avut roluri apreciate se numără: „The Dying Gaul” si „The Skeleton Key” (2005) / „Rendition” (2007) / „The Mysteries of Pittsburgh” (2008) / „Orphan” (2009).

Peter Sarsgaard a apărut și în „Iubindu-l pe Pablo, urându-l pe Escobar“, o poveste despre viaţa ieşită din comun a traficantului de droguri columbian Pablo Escobar, cu Javier Bardem şi Penélope Cruz în rolurile a doi amorezi care mai mult se urăsc, decât se iubesc.

7 martie 1975 - s-a născut actrița americană Audrey Marie Anderson

Audrey Marie Anderson este cunoscută pentru rolul Kim Brown din serialul de acțiune-dramă „CBS The Unit”, dar mai ales pentru personajele Lilly, interpretat în „The Walking Dead”, și Lyla Michaels / „Arrow”.

7 martie 2013 - a murit Damiano Damiani, regizorul primei părţi a serialului „La Piovra”

Damiano Damiani (născut pe 23 iulie 1922) este cunoscut pentru filmele despre mafie „Pizza Connection” şi „La Piovra”/„Caracatiţa”.

Cel mai cunoscut film al său a fost thrillerul politic „Confessions of a Police Captain” (1971), cu Franco Nero în rolul principal, unul dintre primele filme care a tratat în mod deschis influenţa Mafiei, fiind bazat pe evenimente reale petrecute la Palermo, în 1969, potrivit www.imdb.com.

A fost regizorul primei părţi a serialului „La Piovra” („Caracatiţa”), în 1984, cu actorul Michele Placido în rolul comisarului Cattani. În 1985, a câştigat Ursul de Aur la Festivalul de film la Berlin pentru „Pizza Connection”.

Damiano Damiani a lansat-o, în 1970, pe Ornella Muti în filmul „La moglie la piu bella”. A regizat 17 documentare şi a colaborat la zece scenarii în anii 1950. Regizorul a abandonat filmul în 2003, pentru a se dedica unei pasiuni secrete: pictura. A murit la Roma, la vârsta de 90 de ani, de insuficienţă respiratorie, potrivit Agerpres.